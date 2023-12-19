Google被控非法壟斷 達成7億和解 7140萬消費者獲賠

谷歌將向2016年8月至2023年9月期間在Google Play商店購物並受到谷歌反競爭行為損害的消費者，支付6.3 億的賠償金，向各州支付7000萬的罰款、費用和成本。（記者劉先進╱攝影）

州檢察長邦塔 (Rob Bonta) 19日召開記者會宣布，與網絡巨頭谷歌 （Google ）達成一項7億元的多州和解協議，以解決谷歌非法壟斷安卓 （Android）智能手機應用市場的指控。

谷歌將向2016年8月至2023年9月期間在Google Play商店購物並受到谷歌反競爭行為損害的消費者，支付6.3 億的賠償金（扣除成本和費用）。谷歌還將向各州支付7000萬的罰款、費用和成本。有資格獲得賠償的人無需提交索賠申請，他們將通過 PayPal 或 Venmo 收到自動付款，也可以選擇接收支票或 ACH 轉賬。有關向消費者發放賠償金流程的更多詳細資訊將陸續公布。預計總共有7140萬消費者將獲得賠償。

邦塔說，谷歌利用安卓手機用戶的優勢，限制消費者的選擇，利用應用內購買的傭金，同時限制下載應用的其他方式。其反競爭行為限制了消費者的選擇，抬高應用內購買的價格，並創造了一個旨在將不義之財回流到公司的不公平市場，從而傷害了消費者。這項和解協議發出一個明確的資訊，加州司法廳致力於保護消費者，追究行業責任，執行反壟斷法，確保市場公平競爭。

多州檢察長聯盟於2021年起訴谷歌，指控谷歌非法壟斷安卓應用分發和應用內支付處理市場。這些州認為，谷歌簽署了反競爭合同，阻止其他應用商店在安卓設備上預裝應用，收買了可能與谷歌應用商店競爭的主要應用開發商，並設置技術壁壘阻止消費者直接將應用下載到自己的設備上。各州於20239月5日宣布了原則性和解協議，並於18日晚公佈了該協議的條款。

該和解協議要求谷歌停止反競爭行為，並向市場開放競爭機制。根據和解條款，谷歌將至少在五年內，允許所有開發者讓用戶通過 Google Play 計費以外的應用內計費系統進行支付。

至少在五年內，允許開發者為使用其他非谷歌計費系統的消費者提供更便宜的應用和應用內產品價格。至少在五年內，允許開發者透過在其應用程式中宣傳更低的價格，引導消費者使用其他非谷歌計費系統。至少在五年內不簽訂要求 Play Store 成為設備或主螢幕上獨家預裝應用商店的合同。至少在七年內，允許在安卓手機上安裝谷歌應用商店以外的第三方應用。

修改並減少用戶試圖從Google Play 商店之外下載第三方應用程式時、出現在安卓設備上的警告，至少持續五年。在四年內保持安卓系統對第三方應用商店的支持，包括允許自動更新。

至少四年內，不要求開發者在其他應用商店發佈應用時、同時在Google Play商店發佈其應用目錄。