拜登民調新低 紐森仍有信心 「川普仇亞 讓他離開白宮」

儘管拜登總統支持率新低，但州長紐森表示，對拜登2024年競選連任成功非常有信心。（記者劉先進／攝影）

總統拜登 支持率創下歷史新低，在處理經濟發展、移民問題、以色列和哈馬斯衝突方面頗多爭議。州長紐森 接受本報採訪時表示，對拜登和賀錦麗2024年競選連任成功非常有信心，他預計川普 會在明年2月成為共和黨候選人。他強調，川普任職總統提及中國病毒後，仇恨亞裔飆升。「繼續提出兩陣營的對比觀點，這一點至關重要，如果我們這樣做，就會贏得這場選舉。」

紐森最近參加亞太公共事務聯盟（APAPA）全國團結日頒獎晚會，接受本報專訪。他前不久和佛州州長、參與總統競選的德桑提斯(Ron DeSantis) 辯論，引人注目。辯論中，德桑提斯說，拜登在走下坡路，對美國來說是個危險，他沒有資格競選總統。「紐森也同意這個，他不會這麼說。這就是他進行影子競選（shadow campaign）的原因。」

紐森說，所謂影子競選不存在。他8日和拜登總統一起，參加洛杉磯的一個籌款活動，「我將繼續在任何場合為拜登、賀錦麗競選連任辯護。」

紐森說，在辯論台上，和德桑提斯的對比深刻，尤其在中國問題上。就在數年前，德桑提斯的聲望和政績在於招攬中國的業務，進行貿易展覽，在香港開設辦事處。突然之間，他背棄這項工作，「他是在玩弄政治，我覺得他有點排外。」

分析網站 FiveThirtyEight 追蹤的民意調查顯示，拜登的支持率創下歷史新低。紐森說，對2024年拜登和賀錦麗的連任競選非常有信心。如今是2023年，競選還未開始，所有的精力和焦點都在共和黨初選上。預計可能在2月的第一周，川普會獲共和黨提名為總統候選人。

紐森說，要提升拜登的政績，同時要與川普形成對比。「兩三年前，我們在談論仇恨亞裔事件的上升。這個叫川普的人，大談功夫病毒和中國病毒。大家看到仇恨亞裔事件的大幅增加。去年，仇亞事件有明顯下降。我們把這種風潮的溫度降下來，繼續保持下去。從我的角度來看，讓川普離開白宮，繼續提出對比的觀點，這一點很重要。如果我們這樣做了，就會贏得這場選舉。」

近年來，關於加州犯罪率飆升，導致加州人搬遷的消息絡繹不絕。紐森表示，州府在灣區新增1000名公路巡警。國民警衛隊也與舊金山和屋崙合作維護治安。加州還組建大型的零售盜竊特別行動小組。北加零售業盜竊正在下降，尤其是灣區，下降幅度居全國前列。加州還新增撥款7.56億多元，「我們希望看到更多的逮捕和更多的問責。」