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FBI金山開社區安全會議 提醒民眾防詐騙

記者李怡╱舊金山即時報導
FBI提供的防詐騙相關信息的網站。（記者李怡╱攝影）
FBI提供的防詐騙相關信息的網站。（記者李怡╱攝影）

聯邦調查局（FBI舊金山分局聯合華鷹會（Wah Ying Club）、舊金山社區團結與安全教育社區聯盟（SF CAUSE）以及多家社區非營利組織代表們，11月30日在舊金山召開社區安全會議，就防止網路電信詐騙、預防信用卡被盜和殺豬盤等頻發的詐騙形式舉辦了講座論壇。

舊金山聯邦調查局網絡安全部助理特別探員主管陳思明（Elvis Chan）說：「今天會議的目的，是針對灣區亞裔社區常見的詐騙形式展開說明，以及如何防止發生在社區居民身上。當下三種最常見的詐騙，包括殺豬盤、勒索軟件和商務電郵詐騙。」

陳思明表示，隨著假日的到來，民眾常見的詐騙方式有因電子郵箱信息洩露，郵箱內會頻繁收到向某些組織或個人捐贈、要求幫某人或是單位買禮品卡等信息，一定要小心謹慎。 還有一些詐騙手段是會冒充郵箱戶主熟識的人要求轉帳匯款，或是冒充商家訊息，謊稱業主更換了支票帳戶等形式進行行騙。

陳思明呼籲民眾，如果遇到任何形式的網路電信詐騙，一定要即時登入ic3.gov網站，與聯邦調查局取得聯繫。48小時內被詐騙的金額會有72%的機率被追回。 48小時後，被騙款被追回的機率急遽下降。

根據FBI現場發布的數據顯示，電信網路詐騙2022年的損失高達28億元。 目前FBI正在透過多種外展活動和與銀行合作的方式，幫助受害者追回損失的財產。FBI 建議，為了保護社區居民的個人財產不受損失，有效防止網路詐騙的建議包括，不要與陌生人談論財產收入情況、絕不向網友匯款、不要將個人資訊透露給網友或是不熟悉的網站、 不要相信收益率超過20%的投資方式。

陳思明特別提醒民眾，凡是網路帳號應設定多重身分驗證，以保護帳號安全。注意信用卡的消費安全，以及限制在社群媒體上透露過多的個人資訊和家庭家人資訊。 以上的建議也適用於最近興起的AI聲音詐騙和臉部辨識詐騙等。

舊金山社區團結與安全教育社區聯盟主席伍宗德（Dennis Wu）向聯邦調查局表達，在農曆新年臨近時也是華裔社區內詐騙和盜竊案件的高發期，因為社區文化和語言障礙，鮮有民眾報案或是正當權益受到保護。 

FBI官員回應，目前部門內設有粵語和普通話的外展人員，且舊金山的多個公共服務部門提供中文服務，並呼籲華裔社區如遇到個人財產詐騙問題，請即時與當地的執法機關取得聯繫 。

華鷹會主席李天壽（Jeffrey Lee）表示，FBI應重視華裔社區媒體，以及多族裔社區媒體等媒體管道，向社區傳達如何保護個人財產安全，以及在個人財產受到攻擊損失後，採取哪些行動將損失降到最低。 保護好華裔和舊金山灣區民眾的假日購物安全，是整個社區不斷追求的責任。

社區代表華鷹會主席李天壽（左）與SF CAUSE主席伍宗德（右）出席會議。（記者...
社區代表華鷹會主席李天壽（左）與SF CAUSE主席伍宗德（右）出席會議。（記者李怡╱攝影）
FBI開社區安全會議，提醒民眾防詐騙。（記者李怡╱攝影）
FBI開社區安全會議，提醒民眾防詐騙。（記者李怡╱攝影）
舊金山聯邦調查局網絡安全部助理特別探員主管陳思明（中）。（記者李怡╱攝影）
舊金山聯邦調查局網絡安全部助理特別探員主管陳思明（中）。（記者李怡╱攝影）

詐騙 舊金山 FBI

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