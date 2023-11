台灣ABAC代表新聞說明會 三企業代表出席

台灣ABAC代表由左至右分別為台灣大哥大總經理林之晨、宏碁電腦董事長陳俊聖、廣達電腦技術長暨副總經理張嘉淵。(記者徐蓓蓓/攝影)

2023年APEC 另外值得注意的就是經濟領袖與企業諮詢委員會(ABAC)代表的對話。台灣的ABAC代表11月16日在舊金山Marriot Marquis酒店舉行新聞說明會,代表分別為宏碁 電腦董事長陳俊聖、台灣大哥大總經理林之晨以及廣達電腦技術長暨副總經理張嘉淵。

陳俊聖表示,今年ABAC會議主題聚焦機會、公平、可持續。亞太地區微小企業占總企業數97%,對APEC國家GDP貢獻占比40至60%,它們因為數位化獲得了很多機會,也面臨網路威脅,經濟困擾等挑戰,在提供公平機會方面,還有許多事情要做。他表示,為強化微小企業安全,宏碁公司提供網路安全工具包,幫助微小企業自我評估網路安全。「Taiwan can help, Acer can help」。

張嘉淵表示,所有經濟體在數位成長過程中,新的變革性科技都會引進數位落差,因應如何在追求經濟成長中,用科技把落差縮小的問題,廣達提出Do AI Yourself計畫。他表示,把數據當水,把AI當魚,要教人怎麼釣魚工作,今年有19個經濟體參加此計畫,同時還有特別重視包容性(Inclusivity),計畫保留一半席次給女性,還教大家不用寫程式就可以用AI。

林之晨是第七年代表台灣參加。他表示,APEC推動整個區域自由貿易,近年來增加科技議題,台灣代表團三個都是科技業,在21個代表團中很特別。林之晨說,自從ChatGPT問世,每一組討論都提到AI,AI也是今年熱議的題目,代表團也有討論要不要明年推出亞太相關的AI準則,提高安全性。

ABAC每經濟體都有三位代表,而台灣三位都是科技業,展現出在這方面的絕對實力,互動中也受到各國尊重。今年的議題圍繞生成式AI的突破性發展、跨國貿易資訊流以及數位信任等展開。

今年ABAC的美方主席是華美銀行董事長吳建民(Dominic Ng)。吳建民提到,台灣在其中的貢獻是很特別和切實的,台灣可以幫助各國以智慧方式減少數位落差,用開放的數據來做AI的訓練,並且希望能做數位經濟時代更多的人才訓練,這也將是明年秘魯APEC會議的一個優先議題。