習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長

加州州長紐森(中)特意贈送四屆NBA總冠軍、金州勇士經典城市版8號球衣給中國國家主席習近平。圖取自央視截圖

「拜習會」之後，中國國家主席習近平 晚上參加美國友好團體聯合歡迎宴會。在會上，10月到中國訪問的加州州長紐森 ，特意贈送四屆NBA總冠軍、金州勇士 經典城市版8號球衣。習近平開口一句話，逗笑紐森。他說，「我穿上這件衣服，以後也會變得這麼神勇嗎？」紐森回應說，「是的，你是MVP（最有價值球員）。」

拜登和習近平的4小時會晤萬眾矚目。當晚，拜登參加亞太經合領袖峰會(APEC)接待會，習近平參與美國友好團體聯合歡迎宴會。灣區最知名籃球隊勇士，不約而同成為兩場活動的焦點。在接待會上，播放了勇士球星、兩屆例行賽最有價值球員（MVP）柯瑞（Stephen Curry）的視頻致辭。勇士教頭柯爾（Steve Kerr）也到場發言。

影片來源：youtube/CCTV Video News Agency

在歡迎宴會上，紐森特意贈送這款勇士經典城市版8號球衣給習近平。球衣正面是金門大橋的標誌和勇士中文字體，背面是習近平的姓氏拼音「Xi」。紐森說，「感謝您在我近期訪華時給與的熱情款待。我們給您帶了一件小禮物。這是金州勇士，加州的球隊。」

習近平拿到球衣後，愛不釋手，微笑著說，「我穿上這件衣服，以後也會變得這麼神勇嗎？」這句話讓紐森等人大笑不止。紐森肯定地回答，「當然，（你是）MVP。」