APEC拉開帷幕 總統特別助理：金山是通往亞太門戶

APEC峰會11日舉行。（記者劉先進 ／攝影）

經過數月緊張籌備，亞太經濟合作組織峰會（APEC ）以馬士孔尼展覽中心（Moscone Center）的閉門討論拉開帷幕。總統特別助理兼白宮國際經濟高級主管托德（Nora Todd）在高級官員會上表示，金山是互聯互通的代名詞，長期以來，它一直被公認為通往亞太地區的門戶，從北美最大、歷史最悠久的金山華埠每個角落，都能看到它與亞太地區深厚的文化和經濟聯繫，在舊金山 和亞太經合組織經濟體之間，每年有超過 1000億美元的貿易交易，其中大部分都要經過金門大橋 （指海運），金門大橋的形象，體現了亞太經合組織經濟體之間的聯繫和地區的韌性。

（分標）APEC峰會 2萬人齊聚金山 市府開展美化

為期一周的APEC峰會，將有來自 21 個經濟體的領袖和超過兩萬人來到舊金山。11日下午，馬士孔尼展覽中心附近街道雖然沒有封路，但道路兩側已安裝好大量圍欄，加強安保措施。在會議召開之前，舊金山試圖積極清理無家可歸者的帳篷營地，同時在聯邦禁令的範圍內開展工作，並在周五啟動了冬季過夜庇護計畫。此外，金山開展了美化活動，包括剝離渡輪大廈的鷹架、清洗現代藝術博物館高樓層的污垢以及裝飾北灘和華埠的人行街道。

此次峰會，最引人關注的，是中國國家主席習近平和總統拜登15日的會晤，這是兩人在印尼巴厘島見面後，時隔一年多首次會議。11日會議前，美國財政部長葉倫已與中國副總理何立峰舉行兩天的閉門討論。葉倫說，討論成果豐富而顯著，希望兩國建立健康穩定的經濟關係。

（分標）托德：金山每年和亞太經合組織貿易交流1000億

托德的開場白頗為簡短。她說，很高興也很榮幸地歡迎各位來到加州舊金山，參加高級官員會議。經濟體的領導人將在未來幾天抵達舊金山，美國勞工使這裡成為世界上最具活力的地區，企業使經濟比以往任何時候都更具聯繫性和創新性。「對於亞太地區內外的家庭來說，他們將看到亞太經合組織21個經濟體今年共同推動的經濟政策所帶來的好處。主辦APEC會議不僅是向亞太經合組織20個來訪經濟體展示美國的機會，也是向美國展示亞太經合組織的機會。」

托德說，拜登總統自然而然地決定在舊金山市舉辦此次會議。金山是互聯互通的代名詞，長期以來，它一直被公認為通往亞太地區的門戶，從北美最大、歷史最悠久的金山華埠每個角落，都能看到它與亞太地區深厚的文化和經濟聯繫，舊金山近三分之一的人口與亞裔或太平洋島民有淵源。如果說有哪座美國城市是科技的化身，那麼舊金山就是這樣一座城市。

她說，十幾年前，APEC代表們在金山舉辦首屆婦女與經濟論壇，鼓勵各經濟體採取具體行動，消除障礙，最大限度讓婦女充分參與經濟活動，舊金山毗鄰矽谷的高科技公司，是關注貿易和投資、創新和數字化以及可持續性和包容性等先進效應的理想合作夥伴。

托德說，金山擁有世界上最偉大的連通性標誌之一、金門大橋。每年有超過 1000 億美元的貿易交易，在舊金山和亞太經合組織經濟體之間流動，其中大部分經過金門大橋，「金門大橋的形象是我們領袖周的標誌，它體現了亞太經合組織經濟體之間的聯繫和地區的韌性。這也是今年領袖宣言以金門命名的原因。」