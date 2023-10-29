孩子偷摘果樹 華人家長袖手旁觀 社群引憤慨

孩子偷摘果樹、家長袖手旁觀。（受訪者視頻截圖）

家住西聖荷西 的華人 Kim前院有一株結果實的石榴樹。近日她外出返家，撞見有孩子偷摘自家的石榴果，而看上去像孩子母親的一位成人，竟然在一旁袖手旁觀。見到Kim返家，二人才匆匆離去。

回家調取前院監控視頻，發現偷摘石榴果的孩子，用力蠻橫，幾乎將石榴樹要連根拔起。孩子家長沒有阻止，還在一旁指點。

Kim說：「朋友家在前院種了棵棗樹，有人散步路過，摘了幾個棗嘗了走了。過了一陣子，帶了個塑料袋來，開始當作U PICK摘起來。關鍵也是毀滅式摘果子，枝條被折斷好多。」

而另外一個朋友也告訴Kim，「我訂的『世界日報』一大早就不翼而飛。放了個警示牌告訴小偷—『有錄影、會呈交警察』。偷報賊依然故我。結果有天真的現場逮到，嚇得一直道歉。就是一大早出來散步，然後順手牽羊。」

Kim起初將視頻上傳Nextdoor，豈料反響熱烈，18小時後評論已經超過一百多條。很多人表示震驚，尤其是視頻裡的家長袖手旁觀、沒有阻止小孩的不當行為。有網友提到，可能在有些國家這樣做是可以的。但更多人認為，這跟文化沒有關係，家長縱容孩子在私人產業胡作非為，是無法開脫的。而且入鄉隨俗，應該遵照當地的公序良俗。

有人提到視頻最後，當Kim的車開到前院的時候，肇事兩人匆匆逃走，說明他們是知道自己的行為不對的。 還有人說要聯繫兒童保護服務機構，認為這位家長的行為以及不作為構成虐待兒童。

由於社群網站 上不少人十分憤慨，言辭激烈。Kim擔心會對涉事小孩和家長造成負面影響，所以已經將視頻刪除。她說，自己不想報復什麼，只是希望他們知道這是錯誤的，希望能從中學到教訓。