「刀具、辣椒噴霧襲警」舊金山警察局公布對中領館襲擊者擊斃細節

警察局公佈的視頻顯示，楊占圓在中領館與保安和警察搏鬥的過程中一直手握匕首。（記者李怡╱翻攝）

舊金山 警察局（SFPD)19日就最近「中國駐舊金山領事館內發生的襲擊案件」舉辦了線上發布會，並公布了嫌疑人被警方擊斃的過程錄影。 影片顯示，當時嫌犯有拿刀具和辣椒噴霧襲警的傾向，隨即被舊金山警察擊斃。案件還在進一步的審理中，舊金山警方並未公布嫌犯作案動機。

舊金山警察局長史考特表示，案件還在調查中。（記者李怡╱翻攝）

舊金山警察局表示，駕車衝進中領館 的攻擊者是31歲的中國公民楊占圓。 並發布了三段舊金山警察隨身攜帶的錄影機拍下的視頻。視頻顯示，楊佔圓衝進中領館後被兩名安保人員控制。當警察趕到現場時，楊占圓試圖用隨身攜帶的刀具和辣椒噴霧發動攻擊，不放棄搏鬥，隨後被舊金山警官卡拉斯科(Troy Carrasco)擊中。之後楊占圓由消防車輛送醫，搶救無效後死亡。

記者會上也公布了三段民眾的報案電話錄音。第一則報警電話稱攻擊者有槍，嫌犯被兩名保全控住，攻擊發生時有30人左右在現場，並經由疏散已撤離中領 館的簽證大廳。第二通報警電話稱，攻擊者是有目的的攻擊，望警察盡快趕到現場。第三個報案電話描述稱，襲擊者的頭部在流血，並且正在與保安人員打鬥。

舊金山警察局表示，案件還在進一步的審理調查中，目前能公布的，是警察執法時的影片錄影和嫌犯作案時使用的工具，包括一把匕首、藍色豐田 汽車，以及留在車內後排座椅上的十字彎弓。以及目擊者發不在社群媒體上的兩段，顯示汽車衝進辦證大廳的影片。警局希望在記者會後，可以聽到民眾對於此案件的意見和聲音。

車內後排座椅上的十字彎弓。（舊金山警察局提供)

據楊占圓的室友描述稱：「和他合租住了大約三年，但對他不太了解。因為他大多獨來獨往，玩電子遊戲，且性格‘非常保守’，如果說他變得激進， 那是最近的事。」

楊占圓室友回憶說：「他最近幾個月開始表現得很奇怪，開始吃室友的食物。他以前從未這樣過，並喝掉了她所有的酒。在此之前，他不喝酒。」室友說，楊似乎沒有工作，不知道他如何能合法留在美國。楊占圓只有幾個不常去拜訪的朋友。除了住在南灣的表弟之外，大多數家人住在中國。楊平時的時間都花在跑步、在公園裡射擊弓箭和操控無人機。

室友稱，楊占圓攻擊領事館時使用的車，不是他本人的，是他另一位室友的車，目前無法聯絡。

案件還在進一步的調查審理中。民眾可上網觀看警察局發布的視頻：

警察局公佈的視頻顯示，楊占圓在中領館與保安和警察搏鬥的過程中一直手握匕首。（記者李怡╱翻攝）

舊金山警察局發佈案件發生地點。（記者李怡╱翻攝）