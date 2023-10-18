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「翱翔：圖說飛虎隊與黑貓中隊」新書預售會

記者江碩涵／灣區即時報導

1941年12月至1942年5月，一批由110名飛行員和150名地勤人員組成的美國志願飛行隊（因其虎頭標誌，因此被稱為飛虎隊）出征中國昆明，協助中國軍民奮勇抗日，從中緬邊境到台灣海峽，從長江到喜馬拉雅山脈，他們出生入死、鷹擊長空、擊落前來空襲的日本軍機2600多架，保障國際援華物資順利通過滇緬公路運往中國抗日前線，為中國抗日戰爭的勝利做出了巨大貢獻。

韓戰結束後，中美開始了近30年的對峙關係。為了掌握中國大陸核武器發展和遠端彈道導彈的情報，美國中央情報局與台灣合作，培訓了27名台灣空軍飛行員，派遣台灣前空軍三十五中隊（因其黑貓隊徽，而被稱為黑貓中隊），駕駛當時美國最先進的U2高空偵察機，在1961年2月至1974年11月期間，深入中國大陸重要軍事地區領空，執行秘密偵察及電子偵測、偵照任務220次。

四位灣區高中生實地走訪中國大陸和台灣後，共同完成「翱翔：圖說飛虎隊與黑貓中隊」一書。以大量珍貴的照片和詳實的文字，真實地展現了飛虎隊令世人讚譽的英勇無畏以及台灣空軍最神秘的一段歷史。

四位年輕作者將於10月21日晚上5時至8時，在南灣遊艇俱樂部（地址：1491 Hope Street, Alviso）舉辦新書預售活動，主講嘉賓有史丹福大學胡佛研究所研究員暨胡佛檔案館東亞館藏部主任林孝庭、史丹福大學招生辦副主任Kathy Lilygren。屆時將有手繪飛機圖片展覽和銷售，歡迎有興趣的朋友參加活動。

史丹福大學 喜馬拉雅山 灣區

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