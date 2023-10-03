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柯文哲矽谷行 與佛利蒙市長餐敘談教育、科技與藍白合

本報記者／佛利蒙即時報導
柯文哲佛利蒙談矽谷行。（本報記者／攝影）
柯文哲佛利蒙談矽谷行。（本報記者／攝影）

台灣民眾黨主席柯文哲3日與加州佛利蒙市長高敘加共進午餐，並於餐廳外進行媒體聯訪。

柯文哲說：「從2014年就一直在關心矽谷。過去30年人類大概一半的創新都來自矽谷。從Google、Apple、Facebook、Youtube、Tesla到Cisco，我們講的這些名字都來自矽谷。矽谷有它很特殊的地方才可以在全世界變成一個創新集中的地方。我也不認為台灣可以百分之百模仿，但是總是有一些我們可以學習的地方。」

「你看史丹福大學，我昨天才去過。它的大學部大概有3、4%是國際學生（實際上史丹福2022年國際學生比率為14%），研究所的話大概40%。它都相當國際化，意思說把全世界最優秀人才吸引到這裡。所以矽谷每次在發展一個新技術到一個程度的時候，它馬上可以找到人來把這個觀念實現。在矽谷儲存了很多人才。我想這是我們台灣要去想的。台灣連僑生都加進去，國際生不到5%。表示說台灣離國際化還有很長的距離。甚至開國際課程都很困難。叫我們的老師要用英文上課，我覺得還是有一些困難的。所以台灣的國際化要做的更好，很多東西還是要更新學習。」柯文哲說。

談到AI怎樣改變台灣的教育，柯文哲表示：「AI的出現已經革命性地改變整個社會，教育只是其中一部分。剛剛我們看到的Coursera（已經）進入個人化的學習了。人工智慧是一種互動式地上課，所以老師在整個教育體系做的事情也在改變。以前那種大堂課，老師一個人在上課，那個大概已經被淘汰了。應該這樣講啦，我們準備要應對一個天翻地覆的時代來臨。我們今天看到的是一個教育現場，我相信在其他領域也是一樣。」

有記者問到在台灣的產業轉型和在經濟上，擺脫對中國依賴的方案，與民進黨和國民黨候選人有什麼不同。柯文哲回答：「台灣出口40%到中國、進口20%。所以從貿易量輸出、輸入算起來大概30%。台灣對外貿易最重要就是中國。這有很多因素，包括地理環境的接近，還有中國是現在世界第二大經濟體。我們還是要尊重市場的規則，做一些風險的管理。包括現在美國和中國也是一樣。一開始美國想脫勾，但是沒有辦法完全脫鉤啊，所有現在還是在去風險。」

談到與侯友宜會談計畫，柯文哲說：「過去半年國民黨一直在講藍白合，可是我從來沒有聽過一個具體的方案。後來我覺得既然國民黨也提不出一個明確的方法，就按照我的意見提出公開公平的方法。怎麼讓在野組成一個最有勝選的組合對不對？比民調，輸的一方就退選。副總統他們可以自己選，但是讓民調最強的人當正的，來解決這個問題。我們已經提出來了。這幾天國民黨顯然不敢接招。看他們怎麼處理。」

問到有沒有計畫與侯友宜見面。柯文哲說：「大家見面都可以啊。但是重點不是見面，重點是見面要談什麼？」

柯文哲 矽谷 國民黨

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