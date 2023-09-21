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太極門Santa Clara道館十月盛大開幕 經典劇碼連續上演

記者徐蓓蓓/南灣即時報導
「溯古還原」展演劇照。（太極門庫比蒂諾道館提供）
「溯古還原」展演劇照。（太極門庫比蒂諾道館提供）

為慶祝太極門氣功養生學會Santa Clara道館盛大開幕，太極門將於10月6日（週五）、10月7日（週六）在世界知名的「聖荷西表演藝術中心 （San Jose Center for the Performing Arts)」舉辦三場融合武術、音樂、舞蹈與戲劇的精彩文化展演。活動為文化親善交流公益展演。

6日晚間7時至9時的「溯古還原」是曾經在澳洲雪梨歌劇院、2000年奧運、美國國會山莊、西雅圖火炬大遊行、洛杉磯好萊塢劇院、迪士尼樂園、臺北國家戲劇院、2017年世大運展演並拜訪世界101個國家的經典劇目。主旨是用愛與良心促進和平文化，促成聯合國將每年4月5日定為「國際良心日」。透過「溯古還原」，帶領觀眾穿越時空回到宇宙初始，到太極運轉萬物化成，四季更迭、武術源起，從中體會人與大自然密不可分的關係，以及人類的發展與世界的未來。

太極門更將在這個重要的里程碑舉辦隆重莊嚴的「世界之愛和平鐘」鳴鐘儀典、邀請重要領袖鳴鐘為世界祈福，希望人人平安健康幸福，世界和平永續。

10月7日下午2時至5時、晚上7時至10時分別演出兩場的「文化瑰寶 祝禱傳愛」呈現的是古文化新生命。節目內容高潮迭起，包括氣勢磅礴的太極門鼓陣、旗陣，西方愛的天使、東方八仙與神龍、鳳凰、孔雀、祥獅、麒麟五大祥獸賜福人間。結合舞蹈與武術的俠女劍舞、LED聲光融合現代俠客等精彩展演。

壓軸更是熱力十足，充滿活力的太極門新生代Energy Boy & Energy Girls帶來動感舞蹈、搖滾歌曲「Power of Love」、「世界之愛搖滾版」，引動人們心中熱情，更以「Let Love Light Up Your Life」大合唱傳達以良心點亮世界的理想。

太極門為古傳氣功武術修行門派，源自於代代相傳的道家傳統，深蘊智慧的源泉，以傳承太極門文化、促進世人身心靈健康為宗旨，為國際性非營利的公益文化團體。2000年起掌門人洪道子博士在加州成立兩間太極門道館。今年10月將在聖他克拉拉和巴沙迪那兩地分別舉辦新道館開幕。

長期以來，洪道子帶領太極門弟子及世界之愛和平總會成員組成親訪團拜訪五大洲推動愛與良心的和平文化。洪道子是促成聯合國國際良心日的重要推手，更於今年3月獲得總統拜登簽發的「總統終身成就獎」，表彰洪道子和世界之愛和平總會成員，為美國奉獻總計120萬個小時。

太極門庫比蒂諾道館弟子合影。（記者徐蓓蓓/攝影）
太極門庫比蒂諾道館弟子合影。（記者徐蓓蓓/攝影）

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