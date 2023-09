太極門Santa Clara道館十月盛大開幕 經典劇碼連續上演

「溯古還原」展演劇照。(太極門庫比蒂諾道館提供)

為慶祝太極門氣功養生學會Santa Clara道館盛大開幕,太極門將於10月6日(週五)、10月7日(週六)在世界知名的「聖荷西表演藝術中心 (San Jose Center for the Performing Arts)」舉辦三場融合武術、音樂、舞蹈與戲劇的精彩文化展演。活動為文化親善交流公益展演。

6日晚間7時至9時的「溯古還原」是曾經在澳洲雪梨歌劇院、2000年奧運、美國國會山莊、西雅圖火炬大遊行、洛杉磯好萊塢劇院、迪士尼樂園、臺北國家戲劇院、2017年世大運展演並拜訪世界101個國家的經典劇目。主旨是用愛與良心促進和平文化,促成聯合國 將每年4月5日定為「國際良心日」。透過「溯古還原」,帶領觀眾穿越時空回到宇宙初始,到太極運轉萬物化成,四季更迭、武術源起,從中體會人與大自然密不可分的關係,以及人類的發展與世界的未來。

太極門更將在這個重要的里程碑舉辦隆重莊嚴的「世界之愛和平鐘」鳴鐘儀典、邀請重要領袖鳴鐘為世界祈福,希望人人平安健康幸福,世界和平永續。

10月7日下午2時至5時、晚上7時至10時分別演出兩場的「文化瑰寶 祝禱傳愛」呈現的是古文化新生命。節目內容高潮迭起,包括氣勢磅礴的太極門鼓陣、旗陣,西方愛的天使、東方八仙與神龍、鳳凰、孔雀、祥獅、麒麟五大祥獸賜福人間。結合舞蹈與武術的俠女劍舞、LED聲光融合現代俠客等精彩展演。

壓軸更是熱力十足,充滿活力的太極門新生代Energy Boy & Energy Girls帶來動感舞蹈、搖滾歌曲「Power of Love」、「世界之愛搖滾版」,引動人們心中熱情,更以「Let Love Light Up Your Life」大合唱傳達以良心點亮世界的理想。

太極門為古傳氣功武術修行門派,源自於代代相傳的道家傳統,深蘊智慧的源泉,以傳承太極門文化、促進世人身心靈健康為宗旨,為國際性非營利的公益文化團體。2000年起掌門人洪道子博士在加州 成立兩間太極門道館。今年10月將在聖他克拉拉和巴沙迪那兩地分別舉辦新道館開幕。