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泰勒絲鍾情街頭藝術家巴洛阿圖市中心新作

記者徐蓓蓓╱巴洛阿圖即時報導
孟塔古在洛杉磯林肯大道上著名的天使之翼壁畫。（孟塔古提供）
孟塔古在洛杉磯林肯大道上著名的天使之翼壁畫。（孟塔古提供）

知名街頭藝術家孟塔古 （Kelsey Montague) 日前在巴洛阿圖市中心創作了一幅以蜂鳥為主題的街頭壁畫。孟塔古因為其著名的#whatliftsyou 天使之翼系列聲名鵲起，並被流行天后泰勒絲邀請創作了自己專輯蝴蝶主題的壁畫。巴洛阿圖的這幅壁畫由當地企業委託創作，位於市中心一家水療館的側牆。

孟塔古告訴記者，在和客戶討論選題的時候，她想到了蜂鳥這個主題。蜂鳥所代表的美麗與自由，正是美的真諦所在。客戶也提到，壁畫地點附近的灌木樹叢就生活著一窩蜂鳥，所以他們超喜歡這個創意。巴洛阿圖本來就是一個充滿藝術氛圍的社區，在這樣的環境裡創作真是再合適不過了。

孟塔古的作品注重與觀眾的互動，這次也不例外。她特別在畫作右下角設計了一個餵食器。觀眾走上前去拍照的時候就像是在餵食鳥兒。她希望人們看到這幅作品時能駐足停留、拍張照片，想一想是什麼讓他們振奮 （what lifts up)。然後在離開的時候感到美麗、堅強和欣慰。

街頭藝術作品往往有著改變公共空間的魔力。孟塔古認為，自己創作的這幅壁畫代表了巴洛阿圖這座美麗城市對自然和環境的熱愛。她喜愛這裡，認為是自己到過的最好的地方之一。

孟塔古在大學期間，開始學習藝術並完成了一個街頭藝術項目。搬到紐約後，她決定專注於街頭藝術這一藝術形式，也很幸運的得到了曼哈頓街頭的一面牆壁來進行創作。她希望創作一件互動作品，讓疲憊不堪的紐約人能有一刻沈浸在自己的藝術中好像要飛昇。

「我真的想要給人一個感受美好、力量、堅強和慰藉的瞬間。你還是孩子的時候有多少次夢到過飛翔？」孟塔古問。

提到自己創造的爆火#WhatLiftsYou社媒標籤，孟塔古說，創作的初衷是想幫助社媒變成一個更和善的平台。「我不認為我們有問自己這樣一個問題足夠多次：生命中什麼最重要？思考這個問題，然後在社媒上分享，是非常有力量的。」

而單單使用和轉發這個標籤的人數就讓她震驚。她喜歡晚上瀏覽這些社媒動態和人們的回覆。「有好多次我都感動於人們選擇這個標籤，並且把自己的故事分享給整個世界，」她說。

孟塔古巴洛阿圖市中心蜂鳥主題壁畫。（記者徐蓓蓓╱攝影）
孟塔古巴洛阿圖市中心蜂鳥主題壁畫。（記者徐蓓蓓╱攝影）
孟塔古為泰勒絲專輯創作的蝴蝶主題壁畫。（孟塔古提供）
孟塔古為泰勒絲專輯創作的蝴蝶主題壁畫。（孟塔古提供）

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