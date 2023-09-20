民進黨創黨37周年 立委候選人吳崢參訪矽谷

中和選區立委候選人吳崢(中)16日造訪矽谷灣區，吳崢與民進黨矽谷支黨部主委張正邦(右四)及100位僑胞聚餐，暢談台灣政治並分享最新選戰，獲得滿堂彩。（記者江碩涵／攝影）

為慶祝民進黨 創黨37周年，民進黨矽谷 支黨部邀請中和選區立委候選人吳崢16日造訪矽谷灣區，晚上並與民進黨矽谷的100位僑胞聚餐，暢談台灣政治現況以及分享最新選戰。

吳崢對矽谷的僑胞分享目前台灣總統大選最新戰況。他說，雖然副總統賴清德 選情相對穩定領先，但民進黨仍不能鬆懈大意，目標依舊以立委席次過半為主，就算贏下總統選戰，民進黨若無法贏得國會過半的情勢，許多政策都會被對方「為了反對而反對」，想推動更多社會改革將相當艱困，立院現在有113席，民進黨要過半至少要57席，目前民進黨只有62加一席，如果掉了任何一個席次，選情都會非常危險，這也是台美鄉親應關注的重點。

至於台美外交的部分。吳崢表示，美國對台灣來說是最重要的盟邦之一，若賴清德勝選，一定會繼續加強台美關係，此外，民間的交流互動與往來也非常重要，台灣目前在國際上的能見度持續提升，尤其台海情勢以及台灣在全球半導體上扮演舉足輕重的角色。

他表示，除了政治情勢外，希望台灣與美國民間有更多互信與了解，尤其台美都是基於共同民主的價值，結合盟邦的關係，不光是地緣政治，長期夥伴的關係可以更穩健持久，台美人社群在其中也扮演非常重要的角色。

為慶祝民進黨創黨37周年，民進黨矽谷支黨部邀請中和選區立委候選人吳崢16日造訪矽谷灣區，吳崢親自切下黨慶蛋糕。（主辦單位提供）

而吳崢造訪矽谷，也參觀了第二屆北美台灣科技年會活動。他表示，參訪台灣科技年會收穫很多，看到有許多不同團隊在Panel做簡報，分享專案，無論是創投業者或其他團隊，大家彼此熱中討論、交換意見，這模式非常有意思，就像台灣的政治也有類似的方式。

吳崢說，他與幾位年輕從政者已組織青年連線，在這個群體中，各自可以分享想做什麼樣的創新或政策改革，對年輕人來說也有共同討論的方向，未來他希望能取經於矽谷的科技年會，在台灣舉行政治的年會（Summit），可以讓更多年輕人有互動及參與，讓政策有機會獲得更多討論與推廣。

吳崢目前是代表民進黨參選中和區立委。他說，中和也是艱困選區，藍大於綠，新北市之前選市長時，民進黨在中和輸了30%以上，雖然這次立委候選人三組都是新人，他自己的能見度、知名度都最高，但也因為中和陷入「三腳督」狀況，三個人都相當難選，所以他自己除了顧好基本盤，最重要的就是要向外開拓，他將努力多在地方走動，才能得到更多鄉親的支持。