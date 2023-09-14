山景城和巴洛阿圖現西尼羅病蚊 縣病媒控制局14日晚消殺

從誘捕陷阱中收集蚊子放入乾冰中冷凍可以幫助病媒控制部門分辨病蚊。（聖他克拉拉縣病媒控制提供）

聖他克拉拉縣最新一期的「建議報告（advisory statement)」稱，在山景城和巴洛阿圖市的部分地區已經發現感染西尼羅病毒（WNV) 的蚊子。縣病媒控制計畫14日（周四）晚10時在受影響區域進行消殺。消殺需要使用卡車裝載設備，整個過程需要二到四個小時來完成。

縣病媒控制稱「在控制病媒措施方面的任何延誤，都會將公眾暴露給潛在病媒，對公眾健康和安全造成緊迫的威脅，甚至死亡。」同時還強調，自2003年西尼羅病毒第一次在加州 被發現以來，已經有超過7000人從病蚊感染了該疾病，其中400人死亡。

「建議報告」指出，通常病媒控制主要致力於早期干預，集中清除在積水中尚處於早期型態的蚊子。但是西尼羅病毒的存在讓病媒控制部門不得不提升防控的力度，消滅成年蚊子來降低西尼羅病毒傳播給人的風險。

「報告」稱，在消殺期間居民無需離開居所，但須關閉門窗。如果擔心殺蟲劑的影響，寵物也要待在室內。消殺已經得到環境保護機構許可，由一位經過認證的病媒控制專業人士施行。消殺藥物在陽光下會快速分解。

此次消殺包括郵編94301、94303、94304、94306及94040的區域。縣病媒控制同時計畫在本月18日對聖荷西 郵編95110、95112、95125的區域逕行消殺。