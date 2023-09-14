山景城和巴洛阿圖現西尼羅病蚊 縣病媒控制局14日晚消殺
聖他克拉拉縣最新一期的「建議報告（advisory statement)」稱，在山景城和巴洛阿圖市的部分地區已經發現感染西尼羅病毒（WNV) 的蚊子。縣病媒控制計畫14日（周四）晚10時在受影響區域進行消殺。消殺需要使用卡車裝載設備，整個過程需要二到四個小時來完成。
縣病媒控制稱「在控制病媒措施方面的任何延誤，都會將公眾暴露給潛在病媒，對公眾健康和安全造成緊迫的威脅，甚至死亡。」同時還強調，自2003年西尼羅病毒第一次在加州被發現以來，已經有超過7000人從病蚊感染了該疾病，其中400人死亡。
「建議報告」指出，通常病媒控制主要致力於早期干預，集中清除在積水中尚處於早期型態的蚊子。但是西尼羅病毒的存在讓病媒控制部門不得不提升防控的力度，消滅成年蚊子來降低西尼羅病毒傳播給人的風險。
「報告」稱，在消殺期間居民無需離開居所，但須關閉門窗。如果擔心殺蟲劑的影響，寵物也要待在室內。消殺已經得到環境保護機構許可，由一位經過認證的病媒控制專業人士施行。消殺藥物在陽光下會快速分解。
此次消殺包括郵編94301、94303、94304、94306及94040的區域。縣病媒控制同時計畫在本月18日對聖荷西郵編95110、95112、95125的區域逕行消殺。
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