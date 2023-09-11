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九一一事件22周年 舊金山響起「最後的鐘聲」

記者王子涵／舊金山即時報導
舊金山市消防局舉行九一一事件紀念儀式，緬懷所有在22年前那場震驚世界的恐怖襲擊中遇難的平民和急救人員。（市長辦公室提供）
舊金山市消防局舉行九一一事件紀念儀式，緬懷所有在22年前那場震驚世界的恐怖襲擊中遇難的平民和急救人員。（市長辦公室提供）

舊金山市消防局11日早7時在第35號消防站，舉行「九一一」事件紀念儀式，緬懷所有在22年前那場震驚世界的恐怖襲擊中遇難的平民和急救人員。加州副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis）、舊金山市長布里德（London Breed）、消防局長尼克森（Jeanine Nicholson）、縣警長宮本（Paul Miyamoto）、警局助理警長拉薩（David Lazar）等官員出席。全市所有的消防站也同時舉行悼念儀式。

據統計，2001年九一一事件共導致近3000人遇難，其中有343名消防員、71名執法人員、8名醫護急救人員。在襲擊發生後的數年內，又有100多名消防員因癌症或接觸毒素等原因犧牲。

6時59分，消防員在各消防站的旗杆處集合，這也是世貿中心南塔倒塌的時間。隨後，消防警鐘敲擊三下，標誌著前往世貿中心救援的消防員最後一次出警結束，又稱「最後的鐘聲」（Last Alarm）。

在接下來的20分鐘內，犧牲消防員及警員的姓名被依次讀出。

布里德表示，舊金山作為一座主要城市，無時不刻面臨著潛在的恐怖襲擊和自然災害。而身穿制服的警員、消防員和縣警每一天都在城市的最前線，不顧生命危險保護著居民的安全，城市要向他們表示感謝。

「不僅僅要在重大事件發生後，才想起對一線應急人員表達感謝，他們每一天的付出都值得尊敬。」布里德說，「向所有的逝者家庭和親友、以及受到襲擊影響的城市表達最誠摯的問候。」她強調，舊金山要銘記逝者，並做好萬全準備，提高公共安全防範意識，以防成為下一個被攻擊的目標。

康伊蓮表示，紀念儀式能夠教育下一代犧牲的真正含義，鼓勵更多年輕人參與公共服務，凝結社區和城市。

尼克森表示，消防局將時刻準備，繼續保護舊金山的每一位居民。

市長布里德感謝消防員德付出，稱他們每一天的付出都值得尊敬。（市長辦公室提供）
市長布里德感謝消防員德付出，稱他們每一天的付出都值得尊敬。（市長辦公室提供）
紀念儀式現場朗讀了犧牲的343名消防員及71名執法人員的名字。（市長辦公室提供）
紀念儀式現場朗讀了犧牲的343名消防員及71名執法人員的名字。（市長辦公室提供）

舊金山 九一一 加州

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