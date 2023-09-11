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Alviso 玫瑰鹽田重現 遊客紛至沓來

記者徐蓓蓓╱聖荷西即時報導
圖為Alviso玫瑰色鹽田美景。（記者徐蓓蓓╱攝影）
圖為Alviso玫瑰色鹽田美景。（記者徐蓓蓓╱攝影）

近日天氣晴朗，溫度居高不下，聖荷西Alviso地區鹽田景觀重現，且水體呈現玫瑰色。藍天白雲襯托下，彷彿天空之鏡，美不勝收，吸引遊客紛至沓來。Alviso縣立海洋公園佔地20.6畝，座落於舊金山灣區南側，是通往Don Edwards金山灣區國家野生動物保護區的門戶。公園面向海灣，視野遼闊，生物種群豐富，向來是聖荷西市民休閒漫步的好去處。

通過Alviso縣立海洋公園的步道到達海灣邊，可以看到岸邊土地已經為一層厚厚的海鹽覆蓋，質地鬆散，好似豐年大雪。而岸邊海水呈現出深淺不同的玫瑰色。近海水中，散落著一串矮小的鹽柱，乍看好似斷線的珍珠，細看柱上有顆粒白色結晶。遠處水面更浮現大片白色鹽田。

灣區海灣鹽田最早可以追溯到Ohlone原住民時代。淘金熱導致大量居民湧入後實現了工業化生產，直到2003年前後，鹽田才被逐漸廢止，以利當地生態恢復到自然狀態。灣區鹽田向來以色彩斑斕而著稱，從藍綠色到紅紫色都有。水體顏色主要來自於本地盛產的豐年蝦 （brine shrimp) 和其他生存在不同濃度鹽水中的微生物。

帕德曼納班 （Shankar Padmanabhan) 來自於印度南部的清奈，是聖荷西一家印度素食餐廳的經理。今天難得休息的他，特地帶著妻子維米 （Vimi) 和員工來欣賞鹽田勝景。他說，上周才知道自己就住在離這一美景三哩遠的地方。「從外面看根本沒有注意到有什麼不同，只有走進時才發現這美景。水的顏色，配上白色的鹽柱，和遠處的山景，特別好看。」

那榮（Viv Narong) 是來自山景城的泰裔美國人。他是一位遠足愛好者，足跡遍及灣區和全美其他地區。Alviso鹽田是他每年都會兩次造訪的地方。他說，5月到10月都是來觀景的好時機。不過早些時候水體會呈現黃色，橙色。所以現在確實是最美麗的時候。他還介紹，在郊狼山（Coyote Hills) 一帶也有類似的景緻。

一身專業騎行裝備青春洋溢的許梓源是迪安薩學院計算機科學系的學生。他帶了專業的相機，特地一路從庫比蒂諾騎行至此，為愛車與這美景合影留念。他說，自己來到灣區不久，Alviso一直在騎行計畫中，今天終於成行。這樣的鹽田景觀還是第一次看到，感到色彩非常瑰麗。

就在大家欣賞美景之時，不遠處長堤上依然有卡車作業。這實際上是舊金山南灣海岸線計畫的一部分，是南灣鹽田復原計畫的夥伴項目。南灣鹽田復原計畫是西海岸最大的潮汐濕地復原項目。項目完工之後，會將1萬5100畝工業鹽田恢復為一片多彩多樣的潮汐濕地和生物棲息地。

紛至沓來記錄美景的遊客。（記者徐蓓蓓╱攝影）
紛至沓來記錄美景的遊客。（記者徐蓓蓓╱攝影）
印度素食餐廳的經理帕德曼納班和妻子維米 。（記者徐蓓蓓╱攝影）
印度素食餐廳的經理帕德曼納班和妻子維米 。（記者徐蓓蓓╱攝影）
Alviso玫瑰色鹽田美景 （記者徐蓓蓓╱攝影）
Alviso玫瑰色鹽田美景 （記者徐蓓蓓╱攝影）
圖為Alviso玫瑰色鹽田美景。（記者徐蓓蓓╱攝影）
圖為Alviso玫瑰色鹽田美景。（記者徐蓓蓓╱攝影）

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