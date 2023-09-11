國家服務日 清理郊狼溪義工活動

「讓郊狼溪保持美麗組織」的創始人和執行長克萊默。（記者徐蓓蓓╱攝影）

為了紀念9/11倡導服務精神，讓郊狼溪保持美麗組織 （Keep Coyote Creek Beautiful)聯合聖荷西 市相關部門，11日在聖荷西的Selma Olinder公園舉行一年一度的美化郊狼溪和Olinder公園社區清掃活動。

克萊默（Deb Kramer) 是「讓郊狼溪保持美麗組織」的創始人和執行長。 七年前她看到郊狼溪缺乏管理、垃圾橫行，非常痛心，覺得可以為這條美麗的小溪做些什麼。因而創立了這間非營利機構。通過清理河道，組織沿溪旅行並與聖荷西州立大學合作，開展環保教育 。

「我創立這個組織，是因為覺得這條溪流非常重要。它有64哩長，包含了這麼多不同類型的生態系統。有很多美麗的原生植物和鳥類，人們需要更了解它的重要性，」克萊默說，「希望通過我們的行動，會有更多的人知道郊狼溪。」

她說：「9月11月這一天提醒我們，人們聯合起來為共同利益而所做出的貢獻。我們今天聚集在這裡共同為社區的利益服務。目前溪流的水位很低，很多垃圾裸露了出來，正是清除塑料垃圾的好時機。如果未加以清理，這些塑料最終會流入海灣，造成污染。」

清掃行動清理出來的垃圾相當令人震驚。除了超市手推車，還有很多金屬網、輪胎、家具，甚至還有一台縫紉機。當然最多的還是塑料垃圾。

巴拉特 （Woody Barrett) 退休 前是一名食品安全經理， 三年前結識了克萊默後就一直參與美化郊狼溪的義工工作。他每天都在溪邊散步，很清楚地知道義工的清掃工作完全改變了郊狼溪的面貌。「義工的工作改變了我的生活，我家庭的生活還有我鄰居的生活。溪水變清澈了，真的是一件對社區有益的好事。」

巴拉特指出； 「遊民是有意願清除垃圾的，只是沒有合適的設施。如果能在郊狼溪沿線也設立一些垃圾收集點，情況應該會有所改善。」