我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美難減依賴台灣晶片？分析師：台積電美廠因一事成擺設

911恐攻22週年 拜登誓言力阻美國與盟友再遭襲

東灣防野火出動牧羊吃野草 為睹羊群民眾如追星

記者孫愛薇╱東灣即時報導
阿拉米達溪（Alameda Creek）旁，正在執行防野火公務的山羊們。（受訪者提供）
阿拉米達溪（Alameda Creek）旁，正在執行防野火公務的山羊們。（受訪者提供）

由於加州野火屬於季節性的自然災害，冬季降雨長出的野草，在夏秋季時成為乾燥的可燃物質。因此許多灣區城市都雇請牛仔前來放牧山羊，利用山羊吃野草的特性，將環境中野火的發生因素降低。由於眾多的羊群到來市區內，讓東灣居民興起追羊風潮。

「機智的美國生活」的版主盧音秀，就在聯合市（Union City）的阿拉米達溪（Alameda Creek）旁，遇見山羊正在執行防野火公務吃野草中：「每年公務山羊都會到河岸吃乾燥的植被。山羊只要到社區，附近鄰居們都很興奮。這些大名鼎鼎的公務山羊有公職。鄰居們戲稱牠們公務羊。社區版每天都在追公務羊的行蹤。」

育有幼童的盧音秀，對於山羊執行公務非常興奮，認為這是一個寓教於樂的教育機會。「今年我在遛娃時遇到鄰居告知羊來了。第一時間得到山羊來到社區附近河堤的消息，同時我也把訊息發送出去。幾乎每天都跟同學好友鄰居們約看山羊，這次公務羊出現時間為期十天左右。」

她表示，山羊們自然分群執行工作。只要靠近小羊區，可愛的小山羊就會好奇地跑出來跟民眾互動。現場的小朋友都非常開心可以跟小山羊有近距離互動的機會。盧音秀甚至有一天還帶著孩子們看到羊媽媽漲奶，一群肚子餓的小山羊圍著羊媽媽討奶喝。羊群之間的自然互動非常可愛，又具有教育意義，讓孩子們了解自然生態的重要性，以自然的方式防治天然災害。

今年的山羊群聲勢浩大，吸引更多民眾前來追星。盧音秀說：「羊群比去年更多，更能讓孩子們見識到山羊吃草的能力驚人。也因為這樣，今年山羊移動速度很快。今天看到牠們、可能明天就移動了。大家都希望羊群有 GPS 定位，能告知民眾可以去哪裡追羊。」

佛利蒙市議員黃潔宜 （Teresa Keng）表示，佛利蒙市內有雇請山羊前來吃野草防治野火，安排的地方就在Sabercat Creek Historical Park。選擇山羊還防治野火，主要是因這一地點的河岸生態環境敏感。為了保護原有的自然環境，所以採用自然生態的山羊來做防治野火的工作。

對於大家好奇牛仔與山羊放牧防治野火的費用為多少，她說，2022年到2023年度的放牧費用為8萬4444元。但由於能提供這項服務的供應商有限，加上近來的勞工成本不斷增加，費用每年都會有所調整。

在溪旁的野草中，可以看到為數不少的山羊正在執行公務。（受訪者提供）
在溪旁的野草中，可以看到為數不少的山羊正在執行公務。（受訪者提供）
盧音秀帶小朋友在溪旁的步道騎腳踏車，同時觀看山羊吃野草，寓教於樂。（受訪者提供）
盧音秀帶小朋友在溪旁的步道騎腳踏車，同時觀看山羊吃野草，寓教於樂。（受訪者提供）

教育 加州 灣區

上一則

東方果蠅入侵南灣 後院蔬果只能自家享用

下一則

國家服務日 清理郊狼溪義工活動

延伸閱讀

東灣黑鷹博物館 3件中華瑰寶9/30免費看

東灣黑鷹博物館 3件中華瑰寶9/30免費看
洪水、野火、颶風…83%購屋者考慮「氣候風險」千禧世代最在意

洪水、野火、颶風…83%購屋者考慮「氣候風險」千禧世代最在意
紐華克好市多10月開幕 東灣熱議

紐華克好市多10月開幕 東灣熱議
東灣紐華克好市多預計10月開幕

東灣紐華克好市多預計10月開幕
野火後重建 歐普拉、巨石強森捐1000萬元設茂宜島基金

野火後重建 歐普拉、巨石強森捐1000萬元設茂宜島基金

熱門新聞

美國22歲Netflix軟體工程師上月失蹤，如今遺體已尋獲，死因是自殺。（取材自臉書）

22歲Netflix工程師下班搭上Uber失蹤 屍體尋獲 死因曝光

2023-09-07 01:31
位在聖荷西Santana Row的特斯拉門市，在勞工節連假期間吸引眾多消費者前往賞車。（記者孫愛薇／攝影）

又降價至少15%+政府補助7500元 特斯拉看車人潮不斷

2023-09-05 00:50
性價比高的微波即食飯捲，成為居家辦公民眾選擇的方便午餐。（記者孫愛薇╱攝影）

Trader Joe’s 新品韓式飯捲 高CP值引發搶購潮

2023-09-07 19:52
Google Cloud Next年度大會明年不在舊金山舉行。 （美聯社）

Google大會 明年不在金山辦了

2023-09-05 02:19
加州州長紐森明確表示不會角逐民主黨總統提名，不再留有懸念。（美聯社）

角逐民主黨總統提名？加州州長：別猜了，拜登不選也會是賀錦麗上

2023-09-08 21:12
舊金山房屋賣家的損失，比美國其他任何地方都多。（美聯社）

舊金山賣房虧損機率 較全國多4倍

2023-09-09 02:17

超人氣

更多 >
小飛流戀愛了？ 吳磊自曝「和愛人家人在一起」…網友點名她

小飛流戀愛了？ 吳磊自曝「和愛人家人在一起」…網友點名她
華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議

華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議
何時吃晚餐對身體最好？專家揭最佳時機：選錯時間會毀了晚上睡眠

何時吃晚餐對身體最好？專家揭最佳時機：選錯時間會毀了晚上睡眠
洛杉磯梅西再爆打砸搶 10餘劫匪人手1大袋從容離開

洛杉磯梅西再爆打砸搶 10餘劫匪人手1大袋從容離開
醫生也認可 抗頭皮屑洗髮精8萬人說讚

醫生也認可 抗頭皮屑洗髮精8萬人說讚