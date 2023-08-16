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房產投資者認為 舊金山地產觸底反彈 並重金購買

記者李怡╱舊金山即時報導
Spear St. 60 號的一棟辦公樓以4100 萬元出售，比 2014 年1.07 億元的成交價格低了 61.7%。（美聯社）
Spear St. 60 號的一棟辦公樓以4100 萬元出售，比 2014 年1.07 億元的成交價格低了 61.7%。（美聯社）

儘管舊金山的辦公樓空置率達到前所未有的31% 、多個開發商暫停大型地產項目建設、零售商不斷搬離市中心，但據紀事報16日報道，地產投資公司Presidio Bay的創始人薩南達吉(Cyrus Sanandaji)以4100 萬元購買了位於Spear St. 60 號的一棟辦公樓。並宣布計畫再投資 5000 萬元，將這座建於 1967 年的 11 層建築打造成新型辦公樓。

Presidio Bay 以每平方呎240 元的價格買下了這棟辦公樓。比賣家在 2014 年支付的 1.07 億元低了 61.7%。薩南達吉認為，舊金山市中心已經觸底，並且已經開始反彈。他樂觀指出，「舊金山在人工智能熱潮中起到核心作用；今年舊金山人工智能公司已獲得 120 億元的融資。」LinkedIn 數據顯示，在過去 12 個月裡，舊金山在吸引員工數量方面僅次於德州奧斯汀。

世邦魏理仕研究總監安河內（ Colin Yasukochi） 表示，此次銷售可能代表每平方呎價格觸底，但這並不意味著市場很快就會好轉。租戶增長的積極需求仍然不多。

擔心舊金山未來仍面臨經濟困境的批評者認為，舊金山辦公室的空置率居高不下，零售商繼續在搬離，包括露天毒品交易市場等困境依然存在。

但薩南達吉表示，有關露天毒品市場和市場南、田德隆區和市政中心的街頭犯罪問題，是被報道扭曲了。

舊金山 人工智能 投資

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