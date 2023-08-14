台灣人業餘自組棒球隊 打進灣區聯盟賽第三名

林麒仁表示，忙碌工作之餘，棒球就是大家維繫感情的最好方法。(受訪者提供)

一群由居住灣區 台灣人組成的成人棒球隊「灣區福爾摩沙人棒球隊Bay Area Formosans」，經過長達六個月的聯盟比賽，在聖荷西 全國成人棒球聯盟(San Jose National Adult Baseball Association)季後賽 ，連續擊敗強勁對手，並於在13 日獲得第三名的佳績。

灣區福爾摩沙人棒球隊成立於2017年，由創辦人林麒仁(CJ Lin)發起，成員都是居住在灣區的台灣人。球員有來自台大、清大、交大、成大、政大等棒球隊畢業的校友，並在灣區各行各業就業，其中包含灣區的各大科技公司，甚至有牛肉麵店老闆也是球員之一。

林麒仁表示：「棒球就是台灣的國球。來到棒球王國的美國，自然喚起了我們的熱血棒球魂！靠著大家的支持，球隊得以順利成立。人在異鄉忙碌工作之餘，棒球就是大家的精神支柱、維繫感情的最好方法。」球隊經過這幾年在不同聯盟的磨練，今年球季在隊長陳柏年(Dennis Chen)的帶領下，福爾摩沙人棒球隊參加了聖荷西全國成人棒球聯盟。

聯盟總共有14支當地隊伍參賽，其中不乏參加過美國高中棒球、大學棒球、獨立聯盟或小聯盟的選手。經過一整個球季16場例行賽的激烈廝殺，甚至有打到晚上10時的雙重賽、被對手擊出再見安打、也有擊出再見安打擊敗對手。最後球隊靠得失分比以排行第八吊車尾進入季後賽。

季後賽採雙敗淘汰制。首場比賽福爾摩沙人棒球隊不幸落敗進入敗部賽程。在一場比賽都不能再輸的情況下，隔週連剋兩支強隊。王牌投手趙南傑(NJ Chao)當日完投兩場比賽取得兩勝，帶領球隊進入四強賽。

四強賽第一場，福爾摩沙人棒球隊淘汰Orioles取得季後賽三連勝。當日第二場比賽和San Jose Marlins爭取冠軍賽門票。經過了一整場的苦戰，對手靠再見安打獲勝，福爾摩沙人棒球隊最終比賽成績為排行第三。