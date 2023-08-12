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小心家人財務虐待 華人房產被騙、被掃地出門

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小心家人財務虐待 華人長者房產被騙、被掃地出門

記者劉先進 ／舊金山即時報導
舊金山估值官郭華健（右）在論壇間隙和市民溝通。 （記者劉先進 ／攝影）
舊金山估值官郭華健（右）在論壇間隙和市民溝通。 （記者劉先進 ／攝影）

舊金山估值官郭華健辦公室12日舉行家庭財富論壇。非營利機構長者法律援助（Legal Assistance to the Elderly）的主管律師奧爾（Darren J.M Orr）和卡斯蒂洛（Monica Castillo）提醒華人亞裔社區，小心家人針對長者的財務虐待。比如長者以為和家人有非正式的協議，讓孩子照顧老人，作為交換，孩子得到房子。但孩子利用各種方式讓老人轉讓房產後，不再照顧老人，甚至將他們趕出家門。

奧爾和卡斯蒂洛的演講主題為「預防詐騙：瞭解對長者的財務虐待和確保財務安全」。財務虐待是一種對他人進行經濟控制和剝削的行為，通常發生在親密關係、家庭或照顧者之間。兩人表示，長者財務虐待是21世紀的犯罪，受害者每年損失283億元，長者之所以成為目標，是因為他們積累了比年輕人更多的財富，財富大多與房屋捆綁在一起。72%的長者財務虐待，是由熟人實施。而88%熟人實施的長者財務虐待未被報告。

針對長者的一些常見欺詐有，告知長者，贏得直銷公司Publishers Clearing House的獎金，要拿到獎金，必須先寄現金來支付稅費。詐騙者通過電話募集捐款，以支持國外貧困兒童的學校。騙子冒充長者認識的人，要求老人送他們禮品卡。長者在網上認識某人，通常是在約會網站或社交媒體上，然後轉錢給這個愛人，幫助後者搬到美國一起居住。長者被騙允許遠程訪問電腦或手機，騙子訪問長者的帳戶並將資金轉移出去等。

奧爾和卡斯蒂洛說，雖然陌生人騙取長者的錢讓人難受，但如果信任的家庭成員欺詐或財務虐待長者，會讓老人很難受。他們注意到，長者和家庭成員依賴於非正式的協議，通常是不成文的承諾，比如，讓孩子照顧老人，作為交換，孩子得到房子。在亞裔社區，這比比皆是。經常發生的情況是，房子已過戶給孩子們，長者以為，他們會住在房子中，孩子會照顧他們。但可悲的是，孩子們把父母趕出家門，既不供養，也不照顧。長輩們只能眼巴巴地看著，不知道該怎麼辦。

奧爾和卡斯蒂洛表示，有時候家人或孩子會通過一些手段或直接違法的方法，達成目的。比如，讓長者簽署持久的授權書，給與家庭成員財務權力。「要想防止這些發生，須尋求法律服務機構，等老人過世後，將財產轉移給子女，讓此事在法律上正式化，老人不會被剝削。」

長者法律援助曾得知一個案例，因為身體原因，某個客戶的妹妹正在照顧他，客戶信任姐姐，在妹妹的要求下簽署一些文件，結果把一半房子給了妹妹。房子是從家族繼承來的，只有一半權益，他全交給了妹妹。此外，某個自稱教會的牧師，欺騙一個華人，讓他給錢，聲稱會和其他人做一些事情，但這些事從未完成，華人損失資金至少10萬。

兩人提醒說，若華人或亞裔社區被財務虐待或欺騙，不要感覺羞恥和難堪，受害者並不孤獨。也不用擔心語言障礙，有很多機構可以找中文翻譯幫忙溝通。「不要等待尋求幫助。不幸的是，有訴訟時效。因此，對於財務虐待老人的行為，大家常看到長者在虐待發生10年或10年後才求助，而在這種情況下，我們能做的非常有限。」

非營利機構長者法律援助的主管律師奧爾（左）和卡斯蒂洛（右）提醒華人和亞裔社區，小...
非營利機構長者法律援助的主管律師奧爾（左）和卡斯蒂洛（右）提醒華人和亞裔社區，小心家人針對長者的財務虐待。 （記者劉先進 ／攝影）

華人 亞裔 詐騙

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