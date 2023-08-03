「全美最佳醫院」加州5家上榜 灣區2家獲選

最新全美最佳醫院排名出爐，加州五家醫院躋身榮譽榜。（圖片取自Google地圖）

「美國新聞及世界報導」（U.S. News & World Report）8月1日發布全美最佳醫院榜單，加州 共五家醫院榮登榜單。

五家名單包括西達賽奈醫學 中心(Cedars-Sinai Medical Center) 、洛加大 醫療中心（UCLA Medical Center)、聖地牙哥加大拉荷雅及山頂醫院（UC San Diego Health-La Jolla and Hillcrest Hospitals、史丹福醫療保健醫院（Stanford Health Care-Stanford Hospital）和舊金山加大醫療中心（UCSF Health-UCSF Medical Center）。

該報告對全國數百家醫院進行了排名，並對它們的30項醫療和外科服務進行了打分和評估。在這些機構中，有22家被認為是全國評價最高的醫院，被納入「最佳醫院榮譽榜」（Best Hospitals Honor Roll）中。在今年的評比中，加州共有五家醫院榮登榜單，其中三家醫院位於南加州地區，分別是西達賽奈醫學中心、洛加大醫療中心和聖地牙哥加大拉荷雅及山頂醫院。

除綜合排名外，榜單還對具體的臨床專科領域進行了排名。位於洛杉磯的西達賽奈醫學中心共有11項專科治療名列前茅；其中，在心血管、消化內科和胃腸外科、呼吸內科和肺外科、骨科治療的排名中，均位居第二。而洛加大醫療中心在糖尿病、耳鼻喉、結構性腸道和結腸疾病以及老年醫學問題表現突出。位於洛縣杜瓦迪市（Duarte）的希望之城綜合癌症中心（City of Hope Comprehensive Cancer Center），在今年的癌症治療排名中位列第八。

此外，加州的史丹福醫療保健醫院在耳鼻喉治療領域位居全美第一；舊金山加大醫療中心在神經內科和神經外科治療領域位居第二。

「美國新聞及世界報導」的年度醫院排名已持續進行了超過30年，其評分基於專業醫學團隊的評估和數據分析，考慮了醫院在臨床成果、對病患的護理、醫療技術、護理證書等方面的表現，旨在幫助患者在選擇醫療機構時提供有價值的參考依據。