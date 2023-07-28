泰勒絲周末灣區開唱 公共運輸增班、加強保安 盼增客流量

泰勒絲本周末將在李維體育場開唱，27日已有粉絲在場外購買周邊商品。（美聯社）

流行天后泰勒絲(Taylor Swift)本周末在李維體育場(Levi's Stadium)舉辦「The Eras Tour」巡迴演唱會。灣區 多家交通機構期望，藉著活動加強公共交通口碑，Caltrain、BART、聖谷交通局(VTA)將為演出提供強大交通服務。當局表示，選擇搭乘公共汽車、輕軌或火車前往體育場音樂會的觀眾，可期待額外的公交發車、車站工作人員與保安。

就在演唱會活動舉行數周前，由於疫情 之後公共交通乘客流量難以復甦，灣區捷運系統與其他灣區交通機構正面臨財務困境。州長紐森在最新預算內容中，定未來三年撥款51億元，用以穩定加州 公共交通。加州參議員威善高(Scott Wiener)則提出立法，期望於2028年之前暫時提高灣區橋梁通行費，籌集9億元，並警示若沒有經費援助，各機構將必須刪減服務。

BART日前報告指出，上個月總乘客量是疫情前預期的41%。夏季周末乘客流量有所增加，7月15日式疫情以來周六乘客量的第六高位。儘管如此，一次活動舉辦是否能拯救這些交通機構流量，仍待觀察。Inrix交通分析師皮舒(Bob Pishue)表示，不認為足球比賽或市中心特殊活動舉辦，乘客量會大幅增加或回到原來水平。

但是，交通機構官員對大型活動帶來的乘客量，持樂觀態度。BART發言人費利比(Chris Filippi)指出，疫情爆發以來，過去乘客量尚未完全重返公共交通，特殊活動舉辦可能帶來客流量，是一個機會。

灣區公交系統本周末除了提供常規服務外，BART將與VTA合作，提供車站間轉乘服務以接送粉絲到演唱會現場。還將提供特別深夜服務，並延長多個停車場營業時間。

VTA於過去四個月為泰勒斯演唱會進行規劃，將提供比過去在李維體育場舉辦活動時運行列車增加30%班次。VTA公共信息主管羅斯(Stacy Hendler Ross)表示，期望能恢復乘客量，鼓勵民眾盡可能乘坐公共交通工具，尤其是在活動舉辦期間。

Caltrian也將與VTA合作，將乘客送往李維體育場，並在演唱會舉辦兩個晚上，增開演唱會後的特別列車服務。聖他克拉拉市官員預估，大量人群將湧入體育場與周圍道路，費利比表示，公交確實提供更簡易且友善的交通選擇。