我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瑞士冰川融化 驚現失蹤37年的登山客遺骸

7年撕扯 布裘終於有共識…協商解決3.5億葡萄園糾紛

泰勒絲周末灣區開唱 公共運輸增班、加強保安 盼增客流量

編譯組／28日即時報導
泰勒絲本周末將在李維體育場開唱，27日已有粉絲在場外購買周邊商品。（美聯社）
泰勒絲本周末將在李維體育場開唱，27日已有粉絲在場外購買周邊商品。（美聯社）

流行天后泰勒絲(Taylor Swift)本周末在李維體育場(Levi's Stadium)舉辦「The Eras Tour」巡迴演唱會。灣區多家交通機構期望，藉著活動加強公共交通口碑，Caltrain、BART、聖谷交通局(VTA)將為演出提供強大交通服務。當局表示，選擇搭乘公共汽車、輕軌或火車前往體育場音樂會的觀眾，可期待額外的公交發車、車站工作人員與保安。

就在演唱會活動舉行數周前，由於疫情之後公共交通乘客流量難以復甦，灣區捷運系統與其他灣區交通機構正面臨財務困境。州長紐森在最新預算內容中，定未來三年撥款51億元，用以穩定加州公共交通。加州參議員威善高(Scott Wiener)則提出立法，期望於2028年之前暫時提高灣區橋梁通行費，籌集9億元，並警示若沒有經費援助，各機構將必須刪減服務。

BART日前報告指出，上個月總乘客量是疫情前預期的41%。夏季周末乘客流量有所增加，7月15日式疫情以來周六乘客量的第六高位。儘管如此，一次活動舉辦是否能拯救這些交通機構流量，仍待觀察。Inrix交通分析師皮舒(Bob Pishue)表示，不認為足球比賽或市中心特殊活動舉辦，乘客量會大幅增加或回到原來水平。

但是，交通機構官員對大型活動帶來的乘客量，持樂觀態度。BART發言人費利比(Chris Filippi)指出，疫情爆發以來，過去乘客量尚未完全重返公共交通，特殊活動舉辦可能帶來客流量，是一個機會。

灣區公交系統本周末除了提供常規服務外，BART將與VTA合作，提供車站間轉乘服務以接送粉絲到演唱會現場。還將提供特別深夜服務，並延長多個停車場營業時間。

VTA於過去四個月為泰勒斯演唱會進行規劃，將提供比過去在李維體育場舉辦活動時運行列車增加30%班次。VTA公共信息主管羅斯(Stacy Hendler Ross)表示，期望能恢復乘客量，鼓勵民眾盡可能乘坐公共交通工具，尤其是在活動舉辦期間。

Caltrian也將與VTA合作，將乘客送往李維體育場，並在演唱會舉辦兩個晚上，增開演唱會後的特別列車服務。聖他克拉拉市官員預估，大量人群將湧入體育場與周圍道路，費利比表示，公交確實提供更簡易且友善的交通選擇。

灣區 疫情 加州

上一則

防盜裝置有問題 多起入室竊盜案駕駛現代、起亞贓車撞開店門

下一則

TOUS les JOURS法式亞洲麵包糕點連鎖店徵加盟

延伸閱讀

粉絲齊跳躍、跺腳 規模2.3「泰勒絲地震」襲西雅圖

粉絲齊跳躍、跺腳 規模2.3「泰勒絲地震」襲西雅圖
泰勒絲演唱會威力強大

泰勒絲演唱會威力強大
泰勒絲經濟學 20城市演唱創10億產值 美史之最

泰勒絲經濟學 20城市演唱創10億產值 美史之最
泰勒絲下周南灣開唱 警方禁開停車場派對

泰勒絲下周南灣開唱 警方禁開停車場派對
泰勒絲將於加州聖他克拉拉開唱 獲封「榮譽市長」

泰勒絲將於加州聖他克拉拉開唱 獲封「榮譽市長」

熱門新聞

次日treyday22在屋崙機場In-n-Out快餐店再次遭遇搶劫。（取自Reddit）

矽谷出差24小時內被搶兩次 事主：不會再來

2023-07-21 21:16
王太太從台灣搬運十幾箱行李返美，其中有五大箱的中文繪本，需要行李推車才得以搬動。(受訪者提供)

舊金山機場行李推車免費用 旅客上演搶車大戰

2023-07-25 19:27
如果不是這名大一新生，史丹福大學校長應該不用辭職。（電視新聞截圖）

大一新生不懈調查 揭穿學術錯誤 扳倒史丹福大學校長

2023-07-21 02:18
有些人在好市多購物時喜歡翻遍貨架以找到「最好的」，殊不知卻是不受歡迎的舉動。（本報資料照片）

結帳前不要… 客人5行為 好市多員工最討厭

2023-07-24 02:19
街貓在李景蘭的後院好像當自己家，或坐或躺的等著放飯。（李景蘭提供）

鄰居一口氣丟了20隻貓 善心華人成為貓媽媽

2023-07-26 17:21
圖為屋崙捷運上的乘客與執勤人員。（Paul Kuroda供圖）

3個月7人… 灣區捷運上吸毒過量死 人數續增

2023-07-26 02:20

超人氣

更多 >
值得三思…做這五件事 恐有損個人信用

值得三思…做這五件事 恐有損個人信用
有助識別和保護行李 20元行李束帶、吊牌省煩惱

有助識別和保護行李 20元行李束帶、吊牌省煩惱
港媒：中國火箭軍司令員李玉超等3高層被查落馬

港媒：中國火箭軍司令員李玉超等3高層被查落馬
保持大腦健康 神經科學家做這五件事

保持大腦健康 神經科學家做這五件事
疫後前途渺茫壓力攀升 中國年輕人選擇「出逃」海外

疫後前途渺茫壓力攀升 中國年輕人選擇「出逃」海外