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遭警察臨檢重摔…加州男癱瘓告市府 2000萬元和解

編譯周芳苑／綜合11日電
在警方逮捕時遭暴力對待導致癱瘓的加州男子格羅斯11日以2000萬元與尤巴市和解。圖為他去年1月觀看記者會的檔案照。(美聯社)
在警方逮捕時遭暴力對待導致癱瘓的加州男子格羅斯11日以2000萬元與尤巴市和解。圖為他去年1月觀看記者會的檔案照。(美聯社)

加州男子格羅斯(Gregory Gross)2020年遭交通攔停時被警察重摔到地面導致癱瘓，去年提出告訴，11日和市政府以2000萬元和解，是加州有史以來警方不當行為最高金額和解案之一。

格羅斯家住尤巴市(Yuba City)，是退伍軍人，他2022年控告警方對他採用「疼痛控制」(pain compliance)方式，當時他反覆喊叫「我的腿沒有知覺」；格羅斯的律師發布視頻顯示，格羅斯臉朝下躺在醫院外的草坪上時說：「我無法呼吸」。

格羅斯2020年4月在路上開車時因為酒駕導致碰撞而被攔停；被攔停遭警方暴力對待後，格羅斯脖子受傷並動了兩次脊柱手術；格羅斯說，他無法行走或照顧自己，餘生需要他人全天候護理。

格羅斯的代表律師科林斯(Moseley Collins)說，「我們不是和警方作對，我們支持警方，但我們反對警察暴力。」

最近這次和解是加州有史以來最大的警方不當行為和解案之一，5月間加州同意支付2400萬元給一名被拘留期間，警察試圖採集血樣時強行制伏時死亡的男子。

格羅斯和解案也將驅使尤巴城警局改革，警察局長貝克(Brian Baker)在記者會上說明改革細節。

格羅斯的律師提供警察隨身攝像視頻，可看到一名警察扭住格羅斯已戴上手銬的手臂，員警一度將他猛烈按在地上、臉朝下壓住，格羅斯不斷哭喊說他的腿沒有知覺、而且無法呼吸。

面對格羅斯喊叫，一名警官回應說：「我們受夠了你那些愚蠢小把戲。」

明尼蘇達州非裔弗洛伊德(George Floyd)因警方粗暴對待死亡事件後，民主黨加州州長紐森(Gavin Newsom)2021年9月簽署法案禁止警察採用已導致多起死亡的臉朝下制伏方式。

警察 加州 紐森

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