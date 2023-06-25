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驕傲遊行 舊金山多景點被彩虹裝點

記者李怡╱舊金山即時報導
被彩虹燈光裝點的輪渡大廈。（記者李怡╱攝影）
被彩虹燈光裝點的輪渡大廈。（記者李怡╱攝影）

今年的「舊金山驕傲遊行」（San Francisco Pride Parade）是第53屆慶祝活動。遊行25日上午10時開始，從市場街（Market）街與Beale街交匯處出發，沿市場行進，最後在市場街與第八街結束。在今年全國多元性別族群LGBT社區遭遇過不同程度的不公正待遇後，將今年遊行的主題定為「回顧過去，繼續前行」（Looking Back and  Moving Forward)。驕傲遊行期間，多處舊金山知名景點被彩虹燈光點亮。

當天中午起至下午6時，及26日上午11時至下午6時，舊金山市府門前的市民中心廣場，還舉行官方驕傲慶祝活動，包括參展商、多個社區組織的攤位和娛樂表演。

除持續數小時的遊行外，慶祝活動還包括社區六個社區舞台和 Kaiser Permanente 主舞台，並在中午 12 時至下午 6 時進行現場表演，另社區內還有街頭集市、嘉年華景點、美食、飲料等，從中午12時開始，至晚上8時結束。

驕傲月大遊行始於1972年，由多元性別族群活動人士舉辦第一次正式遊行。舊金山是LGBTQ運動的聖地，驕傲遊行活動吸引世界各地人士到訪。

今年驕傲遊行的亮點是除了遊行，市中心一系列慶祝活動也回歸。市民中心廣場和附近的街道將成為娛樂的主要舞台，有許多攤位和音樂表演。更多驕傲活動將在整個6月和2023年剩餘時間舉行，詳細相關訊息可關注sfpride.org。

五彩的驕傲遊行服飾。（記者李怡╱攝影）
五彩的驕傲遊行服飾。（記者李怡╱攝影）
驕傲月被彩虹燈光點亮的舊金山市政廳。（記者李怡╱攝影）
驕傲月被彩虹燈光點亮的舊金山市政廳。（記者李怡╱攝影）
被粉色三角裝飾的著名景點雙子峰。（圖片來自Illuminate）
被粉色三角裝飾的著名景點雙子峰。（圖片來自Illuminate）

遊行 舊金山 美食

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