聖荷西警方打擊街頭暴力犯罪 逮捕12名幫派成員

警方在行動中查获槍支、彈藥、幫派標記、毒品、和現金等。（聖荷西警察局提供）

聖荷西警察局（SJPD）聯合當地多個執法機構，於5月23日至6月15日期間進行大規模行動，逮捕了2022年秋季至2023年6月期間，从事一系列犯罪活動的街頭暴力犯罪 團伙成員，共12人。他們的罪名包括謀殺未遂、武裝搶劫、襲擊、持有槍支 和持有麻醉品。

為了應對不斷升級的幫派 活動，SJPD的幫派調查小組（Gang Investigation Unit，GIU)、槍支和危險罪犯壓制小組 (Gun & Hazardous Offender Suppression Team，G.H.O.S.T.)、襲擊小組和巡邏人員通過調查，確定了對聖市多起暴力犯罪負責的幫派成員。

SJPD的幫派調查科、襲擊科、槍支和危險罪犯壓制小組、秘密反應科（Covert Response ，CRU）、MERGE和其他特殊行動人員在聖荷西市和東巴洛阿圖进行了多項搜查。警方逮捕了九名成年人和三名青少年，查获多件槍支和彈藥、幫派標記、毒品、現金和其他犯罪證據。

目前，成年嫌犯已被關押进聖他克拉拉縣監獄，青少年嫌犯则被關押进聖他克拉拉縣少管所。