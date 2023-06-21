拜登離開灣區保神秘 登機舷梯縮短一半 為防摔跤？

總統拜登結束舊金山灣區的訪問，於21日上午10時左右搭乘「空軍一號」返回華府。（美聯社）

拜登 總統結束舊金山 灣區的訪問，帶著募集到的數百萬元競選資金，於21日上午10時左右搭乘「空軍一號」返回華府。現場記者觀察到此次空軍一號的登機舷梯，相較之前縮短了近一半，據了解應是為了方便總統安全登機。舷梯縮短之後，拜登從下車到走進機艙只用了15秒的時間。

據早前圖片資料顯示，要搭乘上拜登總統的專機空軍一號，需要登到至少20餘個台階。本次舊金山國際機場 返程華盛頓的空軍一號，只設置了12個台階。現場記者紛紛猜測是為了保護拜登安全登機。因之前有報導拜登曾在舷梯上多次摔倒。

據「紐約郵報」報導，2021年3月，拜登在登機前往喬治亞時兩次摔倒。時任白宮副新聞秘書卡里娜·讓將總統的失態歸咎於一陣不合時宜的風。 2021年3月19日，拜登搭乘空軍一號專機前往亞特蘭大，在登上舷梯時出現意外，三秒鐘連摔三次，到第三次時幾乎跪在了台階上，「拜登摔倒」一時間成為熱議話題。

隨後22日，時任白宮新聞秘書普薩基在記者會上回應拜登登機時連摔三次一事時，把原因歸咎於美國總統專機「空軍一號不好對付的台階〕，並重申拜登的身體狀況百分之百沒事。拜登不是首個意外摔倒的總統。福特1975年走下空軍一號舷梯時曾踩空滾落，好在只剩兩三級台階，未造成大礙。

在舊金山國際機場登機返程過程中，現場安保系統周密，隨行拜登登機的有安保、警察、消防、醫療等20餘輛專車。在飛機起飛前現場還安排了四名狙擊手就位護航。