家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元

北加州電費高昂，不少人家裡為了省電費、支持潔淨能源，而裝設太陽能板。（記者江碩涵／攝影）

北加州 電費高昂，不少人家裡為了省電費、支持潔淨能源，而裝設太陽能板，但太陽能板真的有替你省到錢嗎？南灣民眾指出，當初買房時，前屋主就留下太陽能板設備，看起來好像非常省錢，但其實有很多隱藏費用，包括太陽能板公司服務費、聖荷西 潔淨能源服務費等，每年將近千元，相當驚人。

太平洋瓦電公司（PG&E）的夏季費率從6月1日起開始實施，將根據一天中的不同時段增減電價，按時段收費，是為了減少溫暖月份高峰時段的用電需求，並在太陽能和風能等可再生能源較多的時候用電。而太平洋瓦電公司也相當鼓勵一般家庭將電力來源改為潔淨能源，並推出「PG&E潔淨能源獎勵」服務，鼓勵民眾在自家裝設太陽能板。

南灣由於日照時間長、陽光充足，也比較多華人擁有獨立屋，裝設太陽能板的比率較高，不過裝設太陽能板不盡然都有好處。南灣家庭主婦蔣舜蘭表示，日前收到太平洋瓦電公司寄來的帳單，大吃一驚，費用高達822元，其中電費只有12.67元、瓦斯則為54.88元，占比最重的是一筆名為「聖荷西潔淨能源發電費（San Jose Clean Energy Electric Generation Charges）」，金額高達754.77元。

蔣舜蘭說，她立刻打電話給太平洋瓦電公司詢問這筆費用的來源，才知道這是一年收取一次的預收款項，原因是如果家裡產生的太陽能電力不足自家使用，需要外面電網電力補充時，將由聖荷西潔淨能源發電提供服務，再由太平洋瓦電公司統一收費。

蔣舜蘭說，她家屋頂有36片太陽能板，照理說應該相當足夠自己發電應用，但由於去年有12片太陽能板的計算器壞掉，導致雖然這幾片太陽能板也有運作、輸電，但沒有被計算進入發電量，因此去年必須補繳的電費高於前年，而這件事情目前太陽能板公司也還在協助爭取退款。

太平洋瓦電公司表示，只要南灣家裡有太陽能板的用戶，都必須繳交聖荷西潔淨能源發電費，但由於蔣舜蘭家去年發電量與用電量差額太高，才會需要一次預繳這麼高的費用，倘若今年差額並沒有這麼高，也將退款至帳戶。

南灣家庭主婦呂佩齡說，她以前從未發現到電費帳單內有此項目，仔細一看才發現，每月約有30至80元的費用，算下來一整年也有400至500元，她家也有太陽能板，但只有20片，的確每月發電量不足以使用。

她分析，換算起來，感覺裝設太陽能板並沒有比較划算，因為太陽能板本身費用也相當高昂，20片、發電量約8.5kW的太陽能板裝設費用就要2萬元，假設平時每月電費約200元計算，也要8年以上才會回本，更不用說中間每個月還有維持費、潔淨能源發電費、發電不足的電費等。