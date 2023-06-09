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炎炎夏日到 好市多Costco舉行酷暑熱賣商品

記者張曼琳╱灣區即時報導
9.9元一盒的猫山王榴莲。（記者張曼琳╱攝影）
9.9元一盒的猫山王榴莲。（記者張曼琳╱攝影）

炎炎夏日即將到來，相信大家正在為度過歡樂的暑期做準備，小編向大家推薦好市多暑期熱門商品，來一起度過夏日吧。

戴森風扇原價479.99元，現降價100元至379.99元。（記者張曼琳╱攝影）
戴森風扇原價479.99元，現降價100元至379.99元。（記者張曼琳╱攝影）

1.戴森風扇

首先，就是知名「黑科技」品牌戴森（Dyson）獨特的專利設計，非常美觀，無論是放在客廳和臥室都不突兀。雖然灣區的炎熱天氣並不常見，一年中還是會有那麼幾天會用到風扇。另外，該產品除了降溫的功能之外，也有淨化空氣的效果，很適合養寵物的家庭。目前正在好市多打折，原價479.99元，現降價100元至379.99元（稅前）。

家庭泳池「平替」稅前29.97元。（記者張曼琳╱攝影）
家庭泳池「平替」稅前29.97元。（記者張曼琳╱攝影）

2. 家庭泳池「平替」

不是所有的灣區家庭都有條件在後院建設專屬泳池，這也沒有關係，現在好市多正在販售家庭泳池「平替」（平行替代品），稅前只要29.97元。「平替」泳池的尺寸為10’6”x 6” x 22”，設有4 個放水杯的位置，容量為307加侖。從包裝上的示意圖可見能一次容納兩個大人和兩個小孩。

戶外雙口卡式爐稅前售價為79.99元。（記者張曼琳╱攝影）
戶外雙口卡式爐稅前售價為79.99元。（記者張曼琳╱攝影）

3. 戶外雙口卡式爐

夏日最不可少的家庭活動，除了游水外就是戶外燒烤（BBQ）。但在燒烤的同時，如果可以在旁烹飪其他食材，不用再跑回廚房，是不是會更方便？現在好市多也推出了雙口的便攜卡式爐，可以在後院、戶外等烹飪食物，稅前售價為79.99元。如果是習慣烹飪中式重油煙的家庭，也可以考慮購買後，在後院烹飪，減少室內的油煙。

4. 猫山王榴槤

在網絡上廣受網友追捧的9.9元一盒的猫山王榴槤也是近期好市多熱門商品。根據已經享用過的網友敘述，和在亞洲吃到的榴槤風味十分接近，更有評論說，已經在近期吃掉了七盒！另外好市多也上架了Mavens的榴槤冰淇淋，遭到瘋搶，據說要看運氣才能買到。有網友評價，榴槤冰淇淋的口感和平常買冷凍榴槤塊一樣，比較甜，還吐槽說16元一盒只有兩罐，「有點小貴」。如果家中有冰淇淋機，不妨可以自己動手用冷凍榴槤做冰淇淋。

Kewpie 深度烘焙芝麻醬。（記者張曼琳╱攝影）
Kewpie 深度烘焙芝麻醬。（記者張曼琳╱攝影）

5. Kewpie深度烘焙芝麻醬

曾經一度斷貨買不到的Kewpie深度烘焙芝麻醬，現在又可以在灣區好市多買到啦。30盎司（Ounce) 滿滿一大瓶，現在減價2元，稅前價格5.69元。可以用於沙拉、燒烤醬，還可以用來拌麵和乾拌麻辣燙，喜歡吃芝麻風味，千萬不要錯過。

6. 雲吞蝦麵

好市多的雲吞蝦麵也是歷年來熱銷商品之一，每次都在家中定期存活。吃起來十分方便，只需要放在微波爐裡微波之後就可享用，簡單方便，風味十足，稅前16.99元可以買到6份。

零食蝦片，滿滿一大包8.99元。（記者張曼琳╱攝影）
零食蝦片，滿滿一大包8.99元。（記者張曼琳╱攝影）

7. 蝦片

蝦麵之後又有蝦片，滿滿一大包8.99元。可以讓一家人享用一周，蝦和大蒜相融合，讓人停不下口。

Naked果汁17.99元可一次購買4種口味。（記者張曼琳╱攝影）
Naked果汁17.99元可一次購買4種口味。（記者張曼琳╱攝影）

8. Naked 果汁

每次必回購的 Naked 果汁，17.99元可一次購買4種口味，Strawberry Banana、Mighty Mango、Berry Blast、Blue Machine，一瓶有10盎司，方便攜帶，適合給小朋友帶出門。

好市多 灣區

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