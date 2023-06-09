威善高中文媒體記者會 致力防止公共交預算削減

9日中午記者會上，威善高表示，他將把主要的注意力放在防止公共交預算削減。（記者張曼琳／攝影）

加州政府將於6月15日公布州預算 案，今年加州約有320億元預算赤字，州參議員威善高（Scott Wiener）為此舉行中文媒體記者會，表示他將把主要的注意力放在「防止公共交通預算削減」問題。

9日中午記者會上，威善高表示，州長紐森 （Gavin Newsom）和立法機構之間的最終預算協議將於12日公布，參議院也將於15日對其進行投票。威善高表示，他特別關心公共交通機構的資金問題，他說，灣區捷運（Bart）、舊金山 公共交通系統Muni和AC Transit等其他交通機構無法恢復2019年前的載客量，而州政府不採取任何措施，在接下來12至24個月內，在疫情流行期間維持公共交通機構的聯邦緊急資金將耗盡。

在聯邦緊急資金耗盡後，「這些機構將不得不大幅削減服務，」威善高表示，所以捷運可能會周末停擺，並將工作日的末班車從午夜提前到晚上9時，也可能取消部分路線。Muni則可能不得不取消15至20條完整的大眾運輸路線，「這將對人們的出行能力造成極大的傷害，尤其是長者和學生，以及需要公共交通通勤的低收入人群，這也將使得我們的高速公路和當地道路擁堵問題更加嚴重。」

威善高表示，紐森提出的預算從公共交通預算中削減20億元後，他已提交了一份正式請求，未來五年內每年增加10億元的基礎上，恢復 20 億元預算。

同時，威善高認為，公共交通機構大幅削減服務後，也將破壞減碳排放的氣候目標，並破壞城市住房政策。他說，「我們正試圖將新住房集中在公共交通附近，削減公共交通預算，只會嚴重損害舊金山市中心的恢復能力，因為舊金山市中心完全依賴公共交通。」