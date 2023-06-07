北加州台灣華語文學習中心 與舊金山10大圖書館合作
駐舊金山台北經濟文化辦事處與舊金山市立圖書館6月3日下午在舊金山總圖舉辦華語專班啟動儀式，為10分館與北加州臺灣華語文學習中心(TCML)及各僑校合作提供當地社區暑期華語文課程揭開序幕，也介紹本次華語課程的教學內容以及來自台灣優質專業的華語師資，讓民眾了解到圖書館學華語免費又有趣，還可以認識臺灣文化。
該啟動儀式由駐舊金山辦事處副處長朱永昌、教育組組長周慧宜、金山灣區僑教中心主任莊雅淑、舊金山市立圖書館代表以及北加州各台灣華語文學習中心負責人及代表均參與該場儀式。
朱永昌表示，駐舊金山辦事處積極與舊金山市立圖書館合作，今年有該圖書館10間分館參與暑期華語文班需求，館數相較去年增加1倍之多；周慧宜說，早期從公共圖書館開始推辦，後來陸續有其他圖書館主動表達合作意願，並於館內騰出空間讓民眾學習華語，期盼此活動能吸引外國人士赴臺灣交流。她也介紹留學臺灣各項訊息鼓勵主流民眾到臺灣學習華語文。
為推廣華語文，僑委會也因應台美教育倡議推動「台灣華語文學習中心(TCML)」設置，如今北加州已有六所。莊雅淑表示，非常高興能邀請TCML及聖亞納、北加州台灣學校等僑校參與圖書館暑期華語文專班，透過與舊金山市立圖書館合作，不僅可讓更多社區人士認識TCML，也可以讓更多主流人士體驗TCML活潑華語文教學魅力及台灣文化。
啟動儀式上，參與圖書館11所分館華語文專案的北加州臺灣華語文學習中心及僑校校長及負責人以深入淺出方式介紹精彩暑期華語文專班教學計畫，現場也撥放僑委會TCML介紹影片，另為讓與會民眾體驗台灣，南灣僑界舞團風中之羽也特別前往表演台灣客家採茶舞蹈，展現台灣文化，TCML及僑校也帶來端午節粽子造型香包、傳統戲曲臉譜體驗、求字活動以及遊戲互動學習華語等精彩活動，吸引了參加民眾的目光，許多民眾更紛紛詢問開辦地點及報名方式，希望來體驗學習華語樂趣。
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