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華裔學者：去年全美1/5亞裔遭遇仇亞事件 全年500萬起

世說新聞╱多中餐館瀕臨關門 因槍擊或另有隱情？

華裔學者：去年全美1/5亞裔遭遇仇亞事件 全年500萬起

記者劉先進／舊金山即時報導
屋崙等地的華埠的珠寶店曾在仇亞事件中被暴力洗劫。（記者劉先進／攝影）
屋崙等地的華埠的珠寶店曾在仇亞事件中被暴力洗劫。（記者劉先進／攝影）

舊金山州立大學族裔研究學院美國亞裔學系華裔教授張華耀（Russell Jeung）對本報表示，根據全國調查數據，以較低的保守估計來計算，去年五分之一的亞裔遭遇過不同程度的仇恨亞裔事件，包括口頭騷擾、拒絕提供某種服務等，估計全美去年仇亞事件有500萬起。

張華耀參與創立了「停止亞太裔仇恨聯盟」，鼓勵民眾透過官網報告仇亞事件，涵蓋中文等多種語言，還定期發布各種相關調查報告，其目的是從根本上對抗種族主義，用全面的、非監禁性的解決方案來有效預防和應對仇亞。

「停止亞太裔仇恨聯盟」前不久發布由無黨派獨立研究機構芝加哥大學國家民意調查中心進行的調查報告，詳細分析了亞太裔如何面臨廣泛歧視。這些歧視往往沒有得到解決，報告強調，決策者和民權機構迫切需要大力保護亞太裔社區的權利。

根據報告，全國有近一半（49%）的亞太裔表示，他們曾遭遇過歧視，或者換句話說，他們的公民權利受到了侵犯。這些行為包括，在工作中被不公平地解雇或處罰，在餐館或商店被拒絕服務，在購買或租賃房屋時被忽視，在學校被欺負或被警員不公平地欄檢，這一切，僅僅因為他們是亞太裔。

調查顯示，儘管數以百萬計的亞太裔經歷歧視，但只有五分之一的人報告。目前有調查和解決侵犯民權行為的程式，如工作中的人力資源程式或通過向政府民權機構正式報告，但調查顯示，報告歧視的人很少。

報告少的原因之一，是報告過程不容易。56%的報告過侵犯民權行為的人說，過程很困難，這表明報告過程本身就是一種威懾。而且有52%沒有報告的人認為，報告不會有什麼實際作用。

政策制定者和政府機構需要做更多的宣傳，讓亞裔和私立學校的學生知道，他們在遭受歧視後應該去找誰。因為超過三分之一（36%）的亞裔和私營機構不知道在遭受歧視後該去哪里。很多時候，那些被歧視的人不得不自己做出調整，儘管並未做錯什麼。近三分之一（31%）權利受到侵犯的亞太裔報告說，他們改變自己的行為，如更換學校、工作或購物地點。此外，一半（50%）遭受歧視的人表示，這些經歷對他們的心理健康產生負面影響。

張華耀說，不同的調查會詢問不同的問題，但通常遭遇某種虐待，或者口頭騷擾、拒絕提供服務等，都算仇恨事件。保守估計來計算，去年五分之一的亞裔遭遇過不同程度的仇恨亞裔事件，全美去年仇亞事件估計有500萬起。

張華耀說，近年來，雖然仇恨事件增加，但亞裔社區也在改變，社區真正地開始站出來發聲，包括各地舉行的講述故事的活動，學生組織在學校進行亞裔研究，有關仇恨犯罪的立法，等等。「已經有更多的人站出來反對種族主義。消極的一面是，美中關係緊張，這將繼續推動種族仇恨。因為當中國成為敵人時，美國的華裔也被一些人視為敵人，沒有人能夠把華裔和中國政府區分開來。」

他還說，社交媒體上的一些言論，也助長種族主義，「人們分享同樣的想法，也分享了很多虛假資訊。在美中關係緊張的情況下，人們製造出關於中國的種種陰謀，導致大量的種族主義言論，社交媒體的推波助瀾，進一步激發一些人的種族主義情緒。」

舊金山州立大學族裔研究學院美國亞裔學系教授張華耀說，估計全美去年仇亞事件有500...
舊金山州立大學族裔研究學院美國亞裔學系教授張華耀說，估計全美去年仇亞事件有500萬起。（記者劉先進／攝影）

亞裔 歧視 種族主義

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