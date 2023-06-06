我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

撤出金山 聯合廣場希爾頓、Parc 55兩大飯店業主將脫手

中美防長「香會」上為何只握手不會談？中媒這樣解釋

撤出金山 聯合廣場希爾頓、Parc 55兩大飯店業主將脫手

編譯廖宜怡／即時報導
舊金山聯合廣場希爾頓和Parc 55兩大飯店的業主已停止償還貸款，準備放棄舊金山市場。（電視新聞截圖）
舊金山聯合廣場希爾頓和Parc 55兩大飯店的業主已停止償還貸款，準備放棄舊金山市場。（電視新聞截圖）

媒體報導，舊金山兩大飯店，聯合廣場希爾頓和Parc 55的業主已停止償還貸款，計畫放棄這兩處物業。這是商業資金撤出舊金山市中心的又一例子。

擁有聯合廣場希爾頓和Parc 55的Park Hotels & Resorts公司5日表示，他們去年11月已開始停止償還7億2500萬元的貸款，計畫最終脫手這兩家飯店。Park Hotels & Resorts稱，他們會認真與貸款商合作，找出最有效的解決辦法。

擁有1921間客房的聯合廣場希爾頓是舊金山最大的飯店，擁有1024間客房的Parc 55是第四大，兩家飯店的總客房量占全市飯店客房的9%。兩家飯店未來可能由貸方接管，或出售給新的集團。

Park Hotels & Resorts執行長巴特摩（Thomas Baltimore）發出聲明說：「經過深思熟慮，我們認為，實際減少本集團在舊金山市場的占有率，最能符合本集團股東的利益。我們現在堅信，受到新舊挑戰的影響，舊金山的復甦之路烏雲密布，而且比想像的更長」。

巴特摩提到的挑戰包括破紀錄的30%辦公室空置率、街頭危險情況、上班族返回辦公室的比例低於其他城市、到2027年的會議安排日程比預期弱等。他說，這些挑戰都將對商業和娛樂觀光需求產生負面影響。

Park Hotels & Resorts表示，舊金山會議2023年到2027年能產生的消費需求，與新冠疫情之前的平均情形相比，將下降40%。

舊金山旅遊局（San Francisco Travel）預測，馬士孔尼中心（Moscone Center）今年舉辦的會議將使用超過67萬個晚上的飯店客房，會略高於2018年的66萬零868晚客房，但遠不及2019年創下的96萬7956晚客房。預計接下來的每一年到2030年，出席會議的人數都不會太多。

Park Hotels & Resorts在放棄飯店後的未來五年內，將節省超過2億元的支出，可發給股東1億5000萬元到1億7500萬元的紅利。該集團業務放棄舊金山市場後，會將業務轉移至成長較快的夏威夷市場。

舊金山 貸款 觀光

上一則

HMPV呼吸道病毒 易被忽視

下一則

佛洛伊德案後 聖荷西警察被投訴連3年增

延伸閱讀

部分矽谷城市租房 比舊金山更貴

部分矽谷城市租房 比舊金山更貴
100哩接力賽 百名13至63歲金山女將拚4度破紀錄

100哩接力賽 百名13至63歲金山女將拚4度破紀錄
舊金山經文處 暑期華語課程開課

舊金山經文處 暑期華語課程開課
舊金山富豪外移都搬去哪兒？最愛這座滑雪小鎮

舊金山富豪外移都搬去哪兒？最愛這座滑雪小鎮
舊金山出走潮 有錢人最愛搬去這座滑雪小鎮

舊金山出走潮 有錢人最愛搬去這座滑雪小鎮

熱門新聞

圖為拿刀刺人的行兇者。（受訪者供圖）

金山華埠餅店員工 遭人4刀狂捅 店東見義勇為

2023-05-29 19:40
狼獾在加州非常罕見，2008年至2018年期間在加州記錄了一隻狼獾，在此之前，最後一次在加州確認金剛狼目擊事件是在1920年代。（CDFW提供）

加州發現罕見金鋼狼 百年內第二次被目擊

2023-06-03 19:49
經過多番投訴，吳犖佳才收到銀行的4萬元支票。（受訪者供圖）

金山華人遭身分盜用 4萬無聲無息被偷走

2023-06-01 20:48
許多舊金山人在疫情初期離開城市，根據數據，收入最高家庭通常搬往度假小鎮或其他主要大都會區，平均收入最低家庭則大部分留在加州。(Getty Images)

舊金山出走潮 有錢人最愛搬去這座滑雪小鎮

2023-06-02 23:35
「惡血」騙局主角伊莉莎白·荷姆斯(左)30日即將入監服刑，她和伴侶艾文斯(右)29日帶著兩個孩子到海灘戲水。圖為兩人今年3月走出聖荷西聯邦法院。(Getty Imagea)

Theranos荷姆斯30日到德州監獄報到 獄友放話要她洗碗盤

2023-05-29 20:25
為慶祝全國甜甜圈日，國際甜甜圈連鎖店Krispy Kreme將在本周五免費贈送甜甜圈，灣區所有店鋪都會參加（取自Krispy Kreme臉書）

慶祝全國甜甜圈日 Krispy Kreme甜甜圈免費送

2023-06-01 17:07

超人氣

更多 >
侵犯華府空域飛機墜毀山區 機上4人無人生還 F-16升空音爆嚇壞民眾

侵犯華府空域飛機墜毀山區 機上4人無人生還 F-16升空音爆嚇壞民眾
8旬華翁超市購物被跟蹤 回家遭搶劫還被毆打

8旬華翁超市購物被跟蹤 回家遭搶劫還被毆打
23歲男付不起帳單 在eBay上賣東西「1年收入破22萬」神操作曝光

23歲男付不起帳單 在eBay上賣東西「1年收入破22萬」神操作曝光
開定存 5個錯誤害你少賺錢

開定存 5個錯誤害你少賺錢
開發者大會甫結束 蘋果股價瞬間大跌

開發者大會甫結束 蘋果股價瞬間大跌