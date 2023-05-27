矽谷「惡血」騙局 荷姆斯5月30日入獄 動機仍成謎

現年39歲的伊莉莎白·荷姆斯創辦矽谷血液測試新創公司Theranos、編造血液檢測新科技謊言、欺騙投資者，現在詐欺罪定讞，30日將正式入獄服刑。但人們仍在苦苦揣測她的動機。 (Getty Images)

矽谷「惡血」騙局主角、現年39歲的伊莉莎白·荷姆斯 (Elizabeth Holmes)詐欺 罪定讞，30日將正式入獄。她創辦矽谷血液測試新創公司Theranos、編造血液檢測 新科技謊言、欺騙投資者，終於要付出代價。但即使這椿驚世駭俗的刑事案件已進入最後階段，人們卻仍在苦苦揣測她的動機。

荷姆斯去年11月被控四項詐欺罪名成立，獲判11年3個月刑期，預計將被關在德州布萊恩市(Bryan)的監獄。

荷姆斯2003年成立Theranos，擔任執行長直到2018年公司倒閉。在2014年巔峰時期，她宣稱公司開發出一種檢測儀器，只要幾滴血液就能檢測出多種疾病。

在2015年10月一系列爆炸性揭露謊言的文章見報前，荷姆斯從眾多精明投資者身上籌資近10億元。這些欺騙行為最終導致她被判入獄，並須支付4億5200萬元賠償金。

荷姆斯始終堅稱清白。有關她犯案真正動機仍然存疑，就連主審的聯邦法官達維拉(Edward Davila)也感到困惑。去年11月達維拉向當時懷著身孕、站在他面前的荷姆斯做出宣判時感嘆道，「這椿詐欺案，原本是一場帶著巨大期盼興奮前進的冒險，最後被虛假、傲慢和謊言擊碎。我認為我們應該退一步，想想這詐欺案的病狀到底為何？」

有關荷姆斯的懲罰是否過重，也引發不同看法。批評者認為，荷姆斯吹噓兜售的技術，從未像她承諾的那樣發揮作用；相反地，Theranos的血液測試結果極其不可靠，可能危及患者生命，這是她理當被起訴並入獄的主因。

但荷姆斯的支持者說，新興科技業為籌集資金自我推銷，有時傾向誇張甚至公然撒謊；荷姆斯只是採用了與許多其他科技名人相同的誇大宣傳策略，她基本上仍是出於善意，卻被司法部不公平地瞄準，成為代罪羔羊。