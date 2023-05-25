灣區櫻桃季姍姍來遲 五大採摘果園熱情推薦

Nunn Better Farms

由於經歷了一個寒冷潮濕的冬季，灣區 櫻桃的成熟期比往年晚了二至三周，不過以往國殤日長周末幾乎已經接近櫻桃季的尾聲，今年預計可以到6月底。各大櫻桃種植園的採摘也陸續開放，不僅價格更便宜，通常只要4元每磅，還能體驗勞動的樂趣，吃起來一定會比買的更甜。

小編整理了幾個已經或即將開放採摘的櫻桃種植園，它們都是免費入場和停車，只需要付櫻桃的錢。記得出發前要做好準備，穿舒適的鞋、帶足夠的水，並切記要遵守果園規則。

經歷了寒冷潮濕的冬季，灣區櫻桃的成熟期比往年晚了二至三周。（記者葛歆睿 / 攝影）

一、Borello Family Farms U-Pick Orchards

網站：upickorchards.com

電話：4087107068

地址：Ranch 1 at 10900 Monterey Road, Morgan Hill, CA 95037

時間：5月26日（周五）- 5月29日（周一），上午9時 - 下午5時

價格：6.25元每磅

預定：不需要

其他：提供一次性塑膠袋，不允許自帶容器；不允許使用梯子；不允許帶寵物；不允許野餐。

Borello Family Farms U-Pick Orchards（取自果園Instagram）

二、Mike's U-Pick

有兩個地址，一處將在下周三開放，另一處預計6月初開放，可以關注網站上的更新。

網站：mikesupick.com

電話：9256987459

地址：611 Payne Ave.，Brentwood, CA 94513（已開放）；3230 Concord Ave., Brentwood, CA 94513（待開放）

時間：5月31日起，周三 - 周五，上午8時30分 - 下午2時；周六、日，上午8時30分 -下午3時

價格：4元每磅，只收現金

預定：不需要

其他：提供一次性塑膠袋，建議自帶桶或籃子；不允許帶寵物，服務犬除外；不允許野菜。

Mike’s U-Pick（取自果園Instagram）

三、Cherry Time

網站：cherry-time.com

電話：9255505539

地址：1875 Walnut Blvd, Brentwood, CA 94513

時間：周三 - 周日，上午9時 - 下午5時

價格：4元每磅，只收現金

預定：不需要

其他：提供一次性塑膠袋，也允許自帶容器；提供梯子；不允許帶寵物；不允許野餐。

Cherry Time（取自果園Instagram）

四、Nunn Better Farms

網站：nunnbetterfarms.com

電話：9256342148

地址：2777 Sellers Ave. Brentwood, CA

時間：9am-7pm

價格：4元每磅，支持刷卡以及Apple Pay等電子支付

預定：不需要

其他：需要自帶袋子；可以帶梯子；可以帶狗，在果園內需要拴繩。

五、G&S Farms

一共有5個櫻桃種植園，現在開放了3個，管理相對嚴格，需要提前在網站上簽署安全豁免。

網站：gsfarms.net

電話：9256341929

預定：可以預定

目前開放的三個果園：

G&S Farms（取自果園Instagram）

Packing Shed Orchard

地址：2490 Sellers Avenue, Brentwood

時間：周六，上午8時 - 下午5時；周日、周一，上午8時 - 下午4時

Gonsalves Orchard

地址：409 Sellers Avenue, Brentwood

時間：周四，上午9時 - 下午5時；周五，上午9時 - 下午6時

Stonecourt Orchard

地址：10581 Byron Highway, Brentwood

時間：周六，上午8時 - 下午5時；周日、周一，上午8時 - 下午4時