台灣美食巡迴重現賭城 主流民眾僑胞讚嘆好吃

拉斯維加斯歷經疫情三年，終於重新舉辦「台灣美食國際巡迴講座」。（主辦單位提供）

僑務委員會指導、金山灣區 僑教中心協導、拉斯維加斯台灣同鄉聯誼會主辦「2023年僑務委員會美加西地區台灣美食 國際巡迴講座」5月21日下午在拉斯維加斯義美冠軍餐廳舉行，金山灣區僑教中心主任莊雅淑自北加灣區專程前往參加。

出席者包括內華達州前眾議員 Shelley Berkley、州眾議員Susie Lee的代表、台聯會長王建平、僑務顧問張曉琴、前會長林萬發以及維加斯本地多個亞裔社團負責人出席參加，拉斯維加台灣鄉親130多人擠爆現場，觀摩品嘗台灣美食。

王建平表示，拉斯維加斯台聯會非常高興能承辦這次僑委會美食巡迴講座，歷經三年疫情，這場示範活動讓僑胞期待好久，本次巡迴主廚蔡萬利，是啟英高中餐飲管理科餐飲總監，助理主廚楊勝凱更是果雕世界冠軍，他們聯合帶來拿手好菜，帶給僑胞精彩台灣美食體驗。

莊雅淑表示，台灣是富有美食盛譽的國家。各國人士只要有機會品嚐到台灣菜，都會留下難忘印象，今年僑委會美加西地區臺灣美食巡迴講座以「台灣美食，享譽全球」為主題，兩位主廚巡迴美國橙縣、洛杉磯、拉斯維加斯、西雅圖、波特蘭、溫哥華等地12個城市，進行12場示範教學活動。

內華達州僅有拉斯維加斯這一場次，莊雅淑鼓勵僑胞朋友，向當地國際友人分享廚藝，一起推動美食外交。她同時也分享最新僑務資訊，包含「智能僑務-i僑卡」「僑胞服務手冊」及「僑務電子報」，並表示僑委會及僑教中心是海外僑胞的家，僑胞關心事就是僑教中心關心事，鼓勵拉斯維加斯僑胞多加運用最新僑務服務。

內華達州前州眾議員Shelley Berkley應邀致詞表示，台美關係深厚，台灣是美國最佳盟友，美國對繼續秉持對台灣的支持，台灣擁有世界知名的美食及小吃，非常高興近距離接觸台灣美食，Susie Lee代表頒發祝賀狀，也期盼能造訪臺灣實際體驗更多台灣美食文化。