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美生華人舊金山盛大首映 作者感歎「亞裔終於站在聚光燈下」

記者劉先進 、李怡／舊金山即時報導
同名漫畫小說作者楊謹倫說，美國開始樂意接受亞裔故事，亞裔終於站在聚光燈下。（記者劉先進 ／攝影）
同名漫畫小說作者楊謹倫說，美國開始樂意接受亞裔故事，亞裔終於站在聚光燈下。（記者劉先進 ／攝影）

記者劉先進 、李怡／舊金山報導

在學校和家庭生活中掙扎的高中生王謹（Wang Jin），在學校遇到新來的台灣交換生 Wei-Chen。一連串的事件讓他捲入一場中國神話中的諸神之戰等多重宇宙，其中不乏美猴王孫悟空，觀音菩薩、牛魔王等。由全華裔主演的美劇、即將在迪士尼串流媒體平台Disney+播放的「美生華人」（American Born Chinese）首映會13日在舊金山卡斯楚劇院舉辦。

主演吳彥祖（Daniel Wu）表示，這部新片是遊戲規則改變者。同名漫畫小說作者楊謹倫（Gene Luen Yang）說，迪士尼願意製作本片的事實表明，美國開始樂意接受亞裔故事，「亞裔終於站在聚光燈下！」

吳彥祖、楊雁雁（Yeo Yann Yan）、黃經漢（Han Chin）等出席。首映也是亞裔媒體中心電影節（CAAMFest）的一部分，電影節總監Thuy Tran 、亞裔媒體中心執行總監Stephen Gong等到場。

美生華人將於24日在迪士尼串流媒體平台Disney+上映。其他演員還包括新晉奧斯卡影后楊紫瓊、最佳男配關繼威等。13日當天的首映受到民眾的熱捧，卡斯楚劇院內座無虛席，觀眾時而捧腹大笑，時而唏噓。

吳彥祖表示，美生華人的電視劇，是遊戲規則改變者。可以與更多的美國觀眾分享其他地區的文化，也能介紹中國神話人物。「比如讓觀眾認識我扮演的美猴王，將這些人物介紹給可能不是亞裔的廣大美國觀眾。」

「美生華人」改編自楊謹倫於2006年創作的漫畫小說。其漫畫作品於2007年斬獲美國圖書館普林茲文學獎（Michael L.Printz），楊謹倫成為首位榮獲獎項的金牌華裔得主。

楊謹倫說，迪士尼願意製作本片的事實表明，美國終於開始樂意接受亞裔的故事了。「當我長大時，沒有任何故事的主角看起來像亞裔，我從未想過自己的經歷，會值得在螢幕上出現。但電視劇表明，至少今天的社會樂於接受亞裔。」

楊謹倫說，漫畫的創作是以他成長的環境為背景，是上世紀的80、90年代，而劇集的拍攝是在2020年代，關於亞裔美國人的對話已改變。「如果你讀了這本書，又看了電視劇，會看到我們的進步。電視劇中，有孩子抗議亞裔學生遭遇霸凌。在我還是個孩子時，永遠不會發生這樣的抗議。孩子被霸凌，沒人關心。現在，如果一個孩子被欺負，其他孩子會站出來。」

他說，電視劇和漫畫中，試圖用美猴王討論亞裔的生活經驗，「在劇中，美猴王作為一個父親要老得多，他和兒子之間關係緊張。而這很大程度上來自於許多亞裔對自己父母的緊張感。特別父母是移民時，有時感覺你是在一個與父母非常不同的世界中長大。」

楊謹倫表示，愈來愈多亞裔演員嶄露頭角，楊紫瓊更是奪得奧斯卡影后，隨著美生華人播放，他也有幸成為重要時刻的一員，「亞裔終於站在聚光燈下，受到大眾注意。」

即將在迪士尼流媒體平台播放的「美生華人」首映式13日舉行。圖左起分別為，同名漫畫...
即將在迪士尼流媒體平台播放的「美生華人」首映式13日舉行。圖左起分別為，同名漫畫小說作者楊謹倫，亞裔媒體中心電影節總監Thuy Tran ，主演楊雁雁、黃經漢和吳彥祖。（記者劉先進 ／攝影）

亞裔演員 華人 迪士尼

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