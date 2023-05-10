台灣民航史上傳奇人物陳文寬 110歲逝世

王立楨（右起）景仰陳文寬多年，後來因緣際會幫他寫序。（王立楨提供）

台灣民航發展史傳奇人物、第一家民營航空公司「復興航空」創辦人陳文寬，傳出9日時在希爾斯堡市（Hillsborough）的住宅內過世，享嵩壽110歲。

1913年4月13日出生的陳文寬是廣東台山人，十歲時跟著父親到美國，先在西雅圖，後來又到東岸的巴爾的摩。原本學的是汽車，後來轉行航空，在美取得飛行員資格。陳文寬20歲時回到中國大陸發展，曾任中國航空公司機航組副主任、中央航空運輸公司機航組主任等職。

陳文寬講台山話，以及英文。雖然國語只講一點點，但是與台灣的民航發展史關係密切。他在民航局成立之前就開始執行民航飛行，雖然不是中國第一位民航飛行員，但是卻擁有民航局史上所核發的第一張商用民航飛行員執照。1951年時，陳文寬又與戴安國、蔡克非等人集資，在台灣共同創辦復興航空，他們在美國購水陸兩用螺旋槳飛機，飛機從紐約啟程，多次中轉到台灣的松山機場。

復興航空是台灣首家經營國內航線的純民營航空公司，提供台北、高雄、花蓮及台東的航空客貨郵運，以及金門、馬祖的不定期包機，另外還有一些貨運業務。復興航空1983年由國產實業集團接手經營，2016年11月時結束營業。

見證了大動盪實在中國現代史的陳文寬，被認為是航空史上的傳奇，曾親自開飛機載送空襲東京後的杜立德，也駕駛過行政專機載送蔣介石、蔣經國、孫科、戴笠、宋子文等人。2014年時中華民國 總統馬英九 授予陳文寬三等景星勳章，表彰他對航空及觀光事業的貢獻，當時就是由同住在灣區、為他寫回憶錄的航空作家王立楨陪同。

除了中華民國授予的三等景星勳章以外，2020年時、陳文寬107歲時，又獲得美國國會的金質獎章（Congressional Gold Medal）。該勳章與總統自由勳章並列為美國最高的平民榮譽。

與陳文寬有長期交情的王立楨指出，陳文寬即使過了一百歲，身體整體來說還是相當硬朗，甚至在106歲之前，走路都不需要拐杖輔助。那時陪陳文寬回台領參加勳章受贈儀式，整個過程要從國語翻譯成英文，再從英文翻譯成國語，但陳文寬能夠站45分鐘沒問題。

駐舊金山經文處處長賴銘琪、北加州 空軍小學校友會僑領金慰群等人在上個月才幫陳文寬慶祝過生日，當時陳老先生非常開心，還對著鏡頭比「YA」。