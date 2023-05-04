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舊金山市政廳為慶亞太裔傳統月點亮

記者李怡╱舊金山即時報導
夏威夷島民在市政廳內的演出。（記者李怡╱攝影）
夏威夷島民在市政廳內的演出。（記者李怡╱攝影）

5月是「亞太裔傳統月」（AAPI Heritage Month）。舊金山作為多元化的大都市，亞裔比例佔到全市人口的三分之一，自然慶祝活動不會少。其中包含了大型的亞太裔文化展示、民間藝術表演和表彰傑出優秀的社區代表。舊金山市政廳大樓為慶祝亞太裔歷史月，特別點亮象徵亞太族文化的紅黃相間的燈光，也成為全市一大慶祝亮點。

在五月的第一周，最忙碌的當屬舊金山的民選官員，奔波站台支持各個亞太裔社區活動，並為傑出人士頒發獎章賀狀。

舊金山「亞太裔傳統月」慶祝活動3日正式拉開序幕。亞太裔傳統基金會當天在赫伯斯特劇院 (Herbst Theatre)舉行表彰典禮，除了表彰傑出社區組織之外，還在市政廳內部展開了亞太裔個社區的文藝表演，展示各社區的風味美食，比如華裔社區的烤乳豬、越南米粉、日本飯捲等各具特色的亞洲美食，供前來到訪的民眾品嘗。

今年舊金山亞太裔傳統月慶祝活動的主題為「加強社區聯結」（Strengthening the Fabric of our Community），慶祝活動將圍繞亞太裔文化、美食、電影展開。亞太裔傳統文化基金會期待通過這些活動，推動構建社區包容與和諧，增進各族裔互相瞭解，讓舊金山新生。

傳統月慶祝活動期間，舊金山民選官員也趁機為今年11月即將舉辦亞太經合會議APEC做宣傳，舊金山市長布里德表示，即將在11月舉辦的亞太經合會議APEC，是自1945年以來舊金山第一個國際型的會議，將把舊金山推向國際化舞台。「這是一個前所未有的機會，屆時亞太裔文化活動將處於最前沿。慶祝的同時，也是我們反思的時機，回顧亞太裔社區所經歷的反仇亞和保護亞裔長者經歷，讓我們的社區更加團結。」

舊金山市府律師邱信福表示，很快在11月份舊金山將迎來參加APEC會議的亞太裔各國首腦，對亞太裔社區是一個難得的歷史時機。 5月不僅僅是亞太裔社區分享文化與歷史故事的一個機會，還是建立橋梁，建立聯繫，互相學習的機會。

日裔社區在的舊金山市政廳內的演出。（記者李怡╱攝影）
日裔社區在的舊金山市政廳內的演出。（記者李怡╱攝影）
華裔社區特色食物烤乳豬榮登舊金山市政廳內，受到民眾喜愛。（記者李怡╱攝影）
華裔社區特色食物烤乳豬榮登舊金山市政廳內，受到民眾喜愛。（記者李怡╱攝影）
舊金山市政廳為慶亞太裔傳統月點亮燈光。（記者李怡╱攝影）
舊金山市政廳為慶亞太裔傳統月點亮燈光。（記者李怡╱攝影）

舊金山 美食 APEC

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