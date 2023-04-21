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舊金山市長布里德走訪華人商家 宣布增派警局社區大使

記者張曼琳／舊金山即時報導
布里德在一行人的陪同下走訪華人商戶。（記者張曼琳/攝影）
布里德在一行人的陪同下走訪華人商戶。（記者張曼琳/攝影）

舊金山市長布里德（London Breed）、第四區市議員殷嘉立（Joel Engardio）、警局局長史考特（Bill Scout） 以及警局Taraval分區隊長易文耀 （Robert Yick）等一行人，21日下午在日落區華人集中的Irving街走訪商戶，他們一同宣布了在舊金山市增派25名警局社區大使，作為增強公共安全和對警務替代措施投資的一部分，保障社區居民和商戶的安全。

舊金山警局社區大使部分由退休警員擔任，他們將隨身攜帶和警局聯絡的對講機，以應對緊急情況和正在發生的犯罪。布里德說：「警察和大使共同努力支持我們的居民和商家，這些退休警員擁有知識和經驗，也讓警方有更多時間專注於調查和破壞犯罪。」

以提升公共治安作為首要政綱的殷嘉立表示：「我上任市議員的第一個行動就是想辦法將退休警官帶到日落區。 」他指出，長期以來，日落區居民們一直要求社區中有更多的警察和保障，他認為這些退休警員的出現，將在社區中受到歡迎。他還說到：「在我們努力招募和僱用足夠的新警官以解決嚴重的警察人員短缺問題時，他們將幫助填補空白。」

舊金山市長布里德和第四區市議員殷嘉立宣布增添25名社區大使。（記者張曼琳/攝影）
舊金山市長布里德和第四區市議員殷嘉立宣布增添25名社區大使。（記者張曼琳/攝影）

退休 警察 舊金山

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