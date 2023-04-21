舊金山市長布里德走訪華人商家 宣布增派警局社區大使

布里德在一行人的陪同下走訪華人商戶。（記者張曼琳/攝影）

舊金山 市長布里德（London Breed）、第四區市議員殷嘉立（Joel Engardio）、警局局長史考特（Bill Scout） 以及警局Taraval分區隊長易文耀 （Robert Yick）等一行人，21日下午在日落區華人集中的Irving街走訪商戶，他們一同宣布了在舊金山市增派25名警局社區大使，作為增強公共安全和對警務替代措施投資的一部分，保障社區居民和商戶的安全。

舊金山警局社區大使部分由退休 警員擔任，他們將隨身攜帶和警局聯絡的對講機，以應對緊急情況和正在發生的犯罪。布里德說：「警察 和大使共同努力支持我們的居民和商家，這些退休警員擁有知識和經驗，也讓警方有更多時間專注於調查和破壞犯罪。」