北加聯邦眾議員羅康納：製造業回流 平衡美中貿易逆差

加州民主黨聯邦眾議員羅康納在4月11日的市民大會上分享了台灣行的收穫，稱對如何振興美國製造業有了更多的感悟。（記者葛歆睿 / 攝影）

加州 民主黨聯邦眾議員羅康納（Ro Khanna）4月11日在佛利蒙暖泉小學（Warm Spring Elementry School）舉行市民大會。他與選民分享了出訪台灣的收穫，稱此行讓他對如何振興美國製造業有了更多的感悟，還指出美中的結構性貿易逆差對雙方而言都不利且無法持續。

羅康納一直主張，美國應避免與中國的緊張局勢升級成為冷戰，同時要確保台灣有能力捍衛自己的自由與民主。他在今年2月帶領美國兩黨國會代表團訪問台灣時，會見了蔡英文總統、和國民黨 主席朱立倫等政治領袖、以及台積電 創始人張忠謀等商業巨頭。

羅康納稱，令他感到驚訝的是，無論以強烈對抗中國而聞名的民進黨，還是歷史上與中國關係緊密的國民黨，都一致認為台灣應當加強國防，同時保持與中方接觸對話。「在如何避免戰爭方面，美國應聽取台灣領導人的意見，因為他們已經在與中國跌宕起伏的關係中熬了幾十年。」

羅康納表示，此行也讓他對如何振興美國製造業有了更多的感悟。他指出，台灣半導體業教父張忠謀，在美國生活了25年，並且擁有美國國籍。可因為他在上世紀90年代未能成為德州儀器 (TI) 的總裁，最後選擇移居台灣，並在政府的幫助下創立台積電。羅康納認為，由於過去對移民和製造業的冷漠和不重視，美國錯失了擁有領先世界的半導體業的機會。

羅康納指出，製造業的缺失同樣導致了美中貿易逆差4000億元，他稱這種逆差對雙方而言都是不利而且不可持續。對美國而言，製造業回流將確保疫情期間口罩、泰諾等基本物品短缺的情況不再發生，「我們可以自己生產所需的一切，而不是等待數月。」而對中國而言，問題在於不能再依靠單一的製造業，而沒有充足的國內生產需求和服務業。

羅康納呼籲重新平衡美中貿易，不再為這類結構性的逆差添磚加瓦，並警告，當年中國與英國的鴉片戰爭正是這種結構性貿易逆差導致的。