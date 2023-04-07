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舊金山寶多拉16日將舉行樂高比賽

記者張曼琳／舊金山即時報導
寶多拉Portola鄰里協會會長Maggie Weis、舊金山-上海協會會長李美玲、國際名媛慈善聯合會會長賈慧君（左二至右二）和兩位中學生本森和穆拉托維奇為樂高比賽宣傳。（記者張曼琳／攝影）
寶多拉Portola鄰里協會會長Maggie Weis、舊金山-上海協會會長李美玲、國際名媛慈善聯合會會長賈慧君（左二至右二）和兩位中學生本森和穆拉托維奇為樂高比賽宣傳。（記者張曼琳／攝影）

舊金山寶多拉Portola鄰里協會（Portola Neighborhood）與舊金山-上海協會（SF-Shanghai Association）、舊金山勞動力發展辦公室（OEWD）、藝術基金（Grants for the Art）等社區組織合作，將於本月16日在該區商業街San Bruno街的華美銀行（Bank of West）停車場舉行青少年樂高（Lego）比賽。

本次樂高比賽時間為上午10時至下午4時，民眾可免費參與。寶多拉Portola鄰里協會會長Maggie Weis表示，樂高活動為（兒童）吸引思想的理想選擇，激發創造力並尋求解決方案，還可以接受STEAM專業（科學、技術、工程、藝術和數學）的概念。

她表示，活動將以樂高競賽為中心，也有音樂表演、精美攤位及來自舊金山市和州政府許多政要的發言支持。Maggie Weis說，寶多拉是許多移民經營的小商業所在地，希望舊金山當地家庭、學校、社區民眾和外地遊客可一起湧向寶多拉，參加活動，同時也能支持小商業的發展。

舊金山-上海協會會長李美玲透露，比賽當日，州財政長馬世雲和舊金山市長布里德將為比賽獲獎者頒獎，並在場發言，馬世雲還將在場送出好萊塢傳奇華裔演員黃柳霜（Anna May Wong）的25美分紀念硬幣。

活動當天除了有免費樂高可以玩外，還有精彩的現場表演和各式各樣的攤位，包括舊金山勞動力發展辦公室設有一般就業展位、服務業和飯店觀光業、醫療保健工作等展位，也有其他關於建築、烹飪、藝術手工兒童學習電腦編碼等家庭同樂活動和攤位。

現場表演包括由11歲和9歲少年組成的海洋樂隊合唱國歌、兒童舞蹈表演以及國際名媛慈善聯合會會長賈慧君設計的慈善旗袍秀。

李美玲表示，希望家長可以帶孩子來參加，比起花費上百元，長途跋涉去樂高樂園（Lego Park）遊玩，不如帶著孩子來到寶多拉玩免費的樂高。

有兩名寶多拉社區的中學生本森（Carter Benson）和穆拉托維奇（Alan Muratovic）已決定參加16日樂高競賽，雖然他們尚未決定要製作何種主題的作品，但均表示對樂高的喜愛，並對比賽表達期待。

舊金山 樂高樂園 觀光

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