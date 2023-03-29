三月天，舊金山一天迎來兩場冰雹

周三舊金山上午和下午分別迎來兩場冰雹後，傍晚放晴，迎來過山車般的兩重天。（記者李怡╱攝影）

29日周三舊金山 迎來過山車般的極端天氣，分別在上午和下午迎來了兩場冰雹，又在傍晚轉晴。民眾稱舊金山今年的天氣變換不定，無法預測，極速下降的冰雹，讓不少市區的花卉植被受損。

在上午 10 時左右的傾盆大雨和冰雹中， 680 號州際公路因洪水關閉，截止到發稿前未收到重新開放的確切時間。

位於舊金山城區的居民Halen Chang表示，「下班回家後，發現冰雹損壞了自己後院種植的小蔥和花卉」，並抱怨「氣象局只預測了風暴 天氣，並沒有說會有冰雹，而且還下了兩場冰雹，導致沒有提前做好預防和準備工作。」Halen很氣憤。

根據國家氣象局氣表示，截至當天下午 2 時，風暴天氣帶來 1.35 吋的降雨，使這一季節性總降雨量達到 31.67 吋，是去年 10 月至 今年3 月以來，平均 20 吋降雨量的 156%。氣象局表示，舊金山週三當天的最低溫 度 42 度，接近 1897 年創下的歷史最低溫度 39 度。

下午 3 時多，第二場冰雹和風暴天氣持續了15分。國家氣象局隨後發布警報稱，阿拉米達縣、聖馬刁縣的部分地區，預計30日上午還會有豌豆大小的冰雹，並伴有風暴和降雨。