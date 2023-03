台灣文化導覽團中谷莫德斯托展演 向主流介紹台灣

展演中也融入台灣的客家文化元素。(主辦單位提供)

金山灣區 僑教中心台灣文化導覽團與斯郡華人 聯誼會、台灣華語文學習中心(TCML)斯郡牡丹中文學校合作,到莫德斯托(Modesto)舉辦「2023Spring Festival &Year of the Rabbit Celebration—Splendor of Taiwan」台灣文化展。金山灣區僑教中心主任莊雅淑帶領文化種子教師莊幼春、王玉香、陳麗玲、王淑美等人擺設文化攤位,向莫德斯托地區主流社區展示台灣春節節慶,吸引約250位當地主流社區家庭參加。斯郡華人聯誼會會長劉惠吟,以及共同會長劉滄斌及僑務諮詢委員汪昌泰等人也參與支持。

莊雅淑表示,僑教中心台灣文化導覽是希望能結合導覽團隊、僑團力量及民俗文化種子老師,讓主流社區民眾體驗認識台灣文化。莫德斯托僑區雖然規模小但與主流社區互動密切,很高興能結合斯郡華人聯誼會、台灣華語文學習中心斯郡牡丹中文學校合辦台灣文化展示。農曆新年是台灣民眾闔家團圓節日,與莫德斯托主流社區分享台灣年節文化深具意義,可讓更多主流社區認識台灣多元文化,促進台美文化交流。

當天台灣文化導覽活動以金兔為主題,以應景「兔年農曆新春」,金山灣區文化種子教師組成文化團隊,發放總統府春聯,並且還有莊幼春展示捏麵人文化教導參觀主流民眾以捏出兔子造型麵偶,讓主流社區民眾覺得新奇又有趣。王玉香也帶領主流社區進行雙兔紙雕體驗,吸引許多民眾的目光。此外還有陳麗玲扯鈴技藝教學,讓許多主流青少年開心體驗;王淑美客家舞及花布文化教學及台灣美食 品嚐活動,也深受到與會者喜愛,反應熱烈。