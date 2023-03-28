舊金山華埠嶺南健筆振加州畫展 吸引大批遊客

在活動現場設置中國傳統古箏表演和漢服展示。（記者張曼琳／攝影）

多個中國書畫組織在舊金山 華埠國父紀念館，舉辦名為「嶺南健筆振加州」的中國嶺南派畫家聯展，共展出6位知名畫家的數十幅畫作，並在場設置中國傳統古箏表演和漢服展示，吸引大批國畫愛好者，家長和小朋友以及遊客前去觀展。

本次「嶺南健筆振加州」畫展 在26日下午舉行，展出的6位嶺南派畫家包括，歐豪年、簡國藩、鄭澤傑、蕭日明、羅婉明，以及甄雅勝。在活動上主辦方分別介紹了6位畫家背景。

歐豪年1935年出生於廣東吳川，在1950年遷居香港 後，拜師嶺南派大師趙少昂成為再傳弟子。1970年，歐豪年去到台灣進一步弘揚嶺南派獨特風格，將之融入進台灣的文化環境中。

簡國藩出生在廣東，自幼受嶺南畫風薰陶，他在香港拜趙少昂大師習畫二十載，並在1989年移居美國舊金山。簡國藩的深厚扎實的書畫功力和廣泛的人生閱覽體現在其繪畫風格上，在延續嶺南派泱泱畫風的同時，展現了獨特的文人氣質。簡國藩現任美洲亞洲藝術學會導師、舊金山中華藝術學會監事並創辦了北美嶺南畫會。

舊金山中華藝術學會副會長，中國畫學會 （美國) 副會長鄭澤傑的作品也在本次的畫家聯展中展出。鄭澤傑師從歐豪年，其書、畫、印具嘉，並講「以古人為師，達到書、畫、印三絕藝術的人生」為目標。

蕭日明則在法律行業工作40年，但自幼熱愛書畫藝術，獲北京首都師範大學書法藝術碩士，並在舊金山藝術大學進修，曾參與與舊金山亞洲藝術地物館關辦之大型「秦俑」展覽，負責展館插圖工作，現任北美嶺南藝術會副會長。

羅婉明為廣東南海人，曾在香港多次獲政府舉辦的繪畫設計創作獎項及展覽，在移居美國後多次舉辦個人畫展，並為慈善機構捐贈畫作。甄雅勝字2005年開始學習國畫，其書畫和攝影作品均多次獲獎。