北加囂張搶匪劫財不成引爆槍戰 亞裔中彈身亡

屋崙華埠治安最近惡化，有8家商戶晚上被偷。圖為監控錄像。（記者劉先進 ／攝影）

2月26日凌晨1時30分，東灣44歲的亞裔Phil Norawong，在屋崙華埠 街頭被人開槍殺害。8街一家餐廳員工Jessica對本報表示，是因為Norawong和另外兩個朋友從餐廳走出，有兩個劫匪準備搶劫三人身上的金鏈子，三人奮起反抗，劫匪落荒而跑。隨即開車繞回來報復開槍。這三個受害者手上有槍，開始還擊，雙方對射中，一人不幸中槍。

事發地點位於屋崙華埠Webster街700號街區。此前，Norawong的一位好友對本報表示，三人從餐廳吃飯回來，看到路邊有人等待，車上的人戴著頭罩，看不清面貌。對方當時兇狠的說，「要搶走你的東西。」（I will take your shit）。三人沒有理會，沒想到車子繞行到前方開槍射擊，Norawong腹部中了數槍。緊急送醫後，接受了第一次手術 ，但隨後心率下降，醫生進行第二次手術，按摩心臟。可惜無力回天，不幸身亡。