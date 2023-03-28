北加囂張搶匪劫財不成引爆槍戰 亞裔中彈身亡
2月26日凌晨1時30分，東灣44歲的亞裔Phil Norawong，在屋崙華埠街頭被人開槍殺害。8街一家餐廳員工Jessica對本報表示，是因為Norawong和另外兩個朋友從餐廳走出，有兩個劫匪準備搶劫三人身上的金鏈子，三人奮起反抗，劫匪落荒而跑。隨即開車繞回來報復開槍。這三個受害者手上有槍，開始還擊，雙方對射中，一人不幸中槍。
事發地點位於屋崙華埠Webster街700號街區。此前，Norawong的一位好友對本報表示，三人從餐廳吃飯回來，看到路邊有人等待，車上的人戴著頭罩，看不清面貌。對方當時兇狠的說，「要搶走你的東西。」（I will take your shit）。三人沒有理會，沒想到車子繞行到前方開槍射擊，Norawong腹部中了數槍。緊急送醫後，接受了第一次手術，但隨後心率下降，醫生進行第二次手術，按摩心臟。可惜無力回天，不幸身亡。
Jessica的說法有所不同。她表示，三人是餐廳常客。當時用餐後步行出來，有兩人跑過來搶劫，想奪走他們身上的金項鍊。這三人當即還手，狠揍了劫匪一頓。劫匪逃跑後不忿，於是開車跟上三人開槍。三人其中一人手上也有槍，於是對射，才有受害者中槍，送醫不治。一位華埠知情人士也表示，現場遺留有數十顆彈殼，可見槍戰的慘烈。
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