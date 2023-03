北加囂張搶匪劫財不成引爆槍戰 亞裔中彈身亡

屋崙華埠治安最近惡化,有8家商戶晚上被偷。圖為監控錄像。(記者劉先進 /攝影)

2月26日凌晨1時30分,東灣44歲的亞裔Phil Norawong,在屋崙華埠 街頭被人開槍殺害。8街一家餐廳員工Jessica對本報表示,是因為Norawong和另外兩個朋友從餐廳走出,有兩個劫匪準備搶劫三人身上的金鏈子,三人奮起反抗,劫匪落荒而跑。隨即開車繞回來報復開槍。這三個受害者手上有槍,開始還擊,雙方對射中,一人不幸中槍。

事發地點位於屋崙華埠Webster街700號街區。此前,Norawong的一位好友對本報表示,三人從餐廳吃飯回來,看到路邊有人等待,車上的人戴著頭罩,看不清面貌。對方當時兇狠的說,「要搶走你的東西。」(I will take your shit)。三人沒有理會,沒想到車子繞行到前方開槍射擊,Norawong腹部中了數槍。緊急送醫後,接受了第一次手術 ,但隨後心率下降,醫生進行第二次手術,按摩心臟。可惜無力回天,不幸身亡。