聖荷西男子多次闖入學校盜竊 終於被捕

44歲的聖荷西男子羅德里格斯（Juan Rodriguez）因涉嫌在聖荷西地區幾所學校盜竊技術設備而被捕。

根據聖荷西 警方指出，一名男子因涉嫌在聖荷西地區幾所學校盜竊技術設備而被捕，其中包括提供給聽力和視力受損學生的專業設備。

聖荷西警方周二早上發布新聞稿，內容指出，2022年8月到2023年2月，東區聯合高中學區 （East Side Union High School District）、芒特普萊森特（Mount Pleasant）和明礬岩學區（Alum Rock School Districts）發生了一系列入室盜竊案。當局表示，嫌疑人在放學後作案，以沒有警報系統的便攜式教室為目標，撬開門拿走設備。

警方表示，他們「透過廣泛的跟進」確定44歲的聖荷西男子羅德里格斯（Juan Rodriguez）為嫌疑人，但沒有透露調查人員是如何找到他的。警方表示，嫌疑人是在一輛偷來的車裡被捕的，車裡有幾件學校的設備。

當局透露，他們於3月21日搜擦了該男子的住所，偵探在那裡發現了筆記本電腦、打印機和安全攝像頭，以及為殘障學生提供的特殊設備。

當局表示，這名男子因涉嫌八項商業盜竊罪、三項故意破壞重罪、一項持有被盜財產罪、和一項將武器帶入校園罪而被捕，目前被關押在聖克拉拉縣監獄 。

聖荷西警方呼籲，任何人如了解有關此事件或任何類似事件的信息的人，警局金融犯罪部門（Financial Crimes Unit，FCU）偵探多蘭（Doran） #4511，電話(408)277-4631或[email protected]。