我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

風暴襲金山 應急管理局：非緊急打311 搶救撥911

馬抵南京中山陵拜謁落款民國紀年 確認中華民國現狀

風暴襲來 金山應急管理局：非緊急打311 搶救撥911

記者李怡／舊金山即時報導
上周二的風暴天氣，舊金山700多棵樹被吹倒。（記者李怡／攝影）
上周二的風暴天氣，舊金山700多棵樹被吹倒。（記者李怡／攝影）

為應對風暴天氣再次席捲灣區，舊金山應急管理局訂於28日（周二）宣布啟動風暴應急管理。多個市府部門響應，包括衛生局、公務局，公園局、水利局、911、消防局、警察局、交通局、舊金山機場等多個部門，為本周的防風暴工作增加人手，安排值班人員。應急管理局多次強調提醒民眾，非緊急和生命受到威脅的情況下，要撥打311電話，911是搶救生命熱線。

應急管理局外事專員林偉浩（Victor Lim）表示，在風暴來臨之際，民眾一定要知道辨別何時撥打311，何時撥打911；舉例說，如被風暴颳倒的樹木壓到車輛，或是破壞了建築，要撥打311報案。如車輛裡面有人被困生命受到威脅，要撥打911。911是為搶救生命做出準備，要避免任何情況都撥打。

應急管理局分別就風暴前、中、後的應急管理工作做出說明，林偉浩（Victor Lim）表示，在風暴來前，華裔民眾需要了解的是，生命受到威脅要及時撥打911電話，此為免費且有語言翻譯服務。財產受到損失和威脅的情況要撥打311電話，也可以使用311手機平台，上傳險情照片也可定位。住家曾被水淹過的，應做好準備工作，買好物資，準備三天的食物和水。

林偉浩提醒民眾，在風暴中萬一遇到停電，千萬不要使用蠟燭照明，避免在風暴天氣引起火災，要盡量使用手電筒和電芯照明。風暴後，應及時檢查房屋是否有漏水或是遭到破壞，如被破壞應及時與房東或是保險公司聯繫。

林偉浩表示，因大多數的房屋保險是保護房屋建築，對租客的財產和人身未有保護，建議房屋租客們購買租客保險。

在上周二風暴天氣中，舊金山911應急電話數量激增，是平時四倍多，應急調度系統幾乎崩潰。市長辦公室發文呼籲非緊急情況要撥打311，為911應對危及生命的緊急情況留出位置。

舊金山工務局（SFPUC）表示，在風暴之前、期間和之後，公務局的工作人員部署高度專業化的設備，包括多達六輛執勤卡車、六輛社區服務卡車和六個突擊保衛小組，以響應全市範圍的服務請求，包括監控和清理排水系統，搶修報備電力系統。自本周以來已響應全市83次服務請求。

應急管理局再度提醒民眾，在非緊急和生命受到威脅的情況下求助，應撥打311電話。（...
應急管理局再度提醒民眾，在非緊急和生命受到威脅的情況下求助，應撥打311電話。（取材自舊金山市府311官網）

風暴 舊金山 保險

上一則

蔡英文過境洛杉磯 北加20餘人將南下參與僑宴

延伸閱讀

舊金山經文處4月3日開放領務櫃台 民眾可親辦護照文件

舊金山經文處4月3日開放領務櫃台 民眾可親辦護照文件
影片耗時6年 故華埠僑領白蘭紀錄片 下月舊金山電影節上映上映

影片耗時6年 故華埠僑領白蘭紀錄片 下月舊金山電影節上映上映
氣象局示警 金山灣區今有霜凍、風暴來襲

氣象局示警 金山灣區今有霜凍、風暴來襲
舊金山公共安全法案 市議會通過

舊金山公共安全法案 市議會通過
屋崙疫後復甦快過金山 原因何在？

屋崙疫後復甦快過金山 原因何在？

熱門新聞

連鎖炸雞快餐店Popeyes在加州的菜單價格引發網絡熱議，全美各地網友爭先曬出他們所在位置的炸雞價格。（圖片取自Popeyes網站）

Popeyes高價炸雞引熱議 各地網友比拚各地價格

2023-03-23 19:14
聯邦參議員帕迪拉表示，為減輕近期暴風雨對民眾的影響，國稅局已將加州58個縣中的51個縣的個人、家庭和企業的報稅截止日期，自動延長到今年的10月16日。（記者劉先進／翻攝）

加州雨災 灣區等51縣報稅截止日延至10月16日

2023-03-20 23:17
將天然氣暖爐換成電爐的費用恐高達2萬元。（取自官網）

淘汰天然氣改用電？研究：恐須花費2萬

2023-03-25 12:32
部分地區如西聖荷西、南聖荷西、巴洛阿圖等地又受到風暴影響，而被迫停電，PG&E緊急搶修中。（記者熊移山／攝影）

南灣矽谷又狂風暴雨大停電 民眾怨：歡迎來到第三世界

2023-03-21 19:44
健保是許多僑胞非常關注的權益，但許多人因疫情至今還沒恢復戶籍。（本報檔案照片）

出境逾2年戶籍被遷出 台灣健保彈性措施再延長

2023-03-19 19:16
聖馬刁縣波托拉谷周二下午一棵大樹砸到麵包車，司機當場身亡。（記者葛歆睿 / 翻攝）

狂風暴雨再襲灣區大停電 大樹砸麵包車司機亡

2023-03-22 02:20

超人氣

更多 >
田州女攜3槍濫射 基督教小學6死…槍手被擊斃

田州女攜3槍濫射 基督教小學6死…槍手被擊斃
雖然工作 拜登夫婦也領社安金 猜猜多少錢？

雖然工作 拜登夫婦也領社安金 猜猜多少錢？
傳傅瑩指中美若決裂有沒有國家挺中國 文章被刪

傳傅瑩指中美若決裂有沒有國家挺中國 文章被刪
歷史時刻 馬英九抵達上海 國台辦副主任陳元豐接機

歷史時刻 馬英九抵達上海 國台辦副主任陳元豐接機
馬英九是否會見中國高官？北京回應了

馬英九是否會見中國高官？北京回應了