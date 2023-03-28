風暴襲來 金山應急管理局：非緊急打311 搶救撥911

上周二的風暴天氣，舊金山700多棵樹被吹倒。（記者李怡／攝影）

為應對風暴 天氣再次席捲灣區，舊金山 應急管理局訂於28日（周二）宣布啟動風暴應急管理。多個市府部門響應，包括衛生局、公務局，公園局、水利局、911、消防局、警察局、交通局、舊金山機場等多個部門，為本周的防風暴工作增加人手，安排值班人員。應急管理局多次強調提醒民眾，非緊急和生命受到威脅的情況下，要撥打311電話，911是搶救生命熱線。

應急管理局外事專員林偉浩（Victor Lim）表示，在風暴來臨之際，民眾一定要知道辨別何時撥打311，何時撥打911；舉例說，如被風暴颳倒的樹木壓到車輛，或是破壞了建築，要撥打311報案。如車輛裡面有人被困生命受到威脅，要撥打911。911是為搶救生命做出準備，要避免任何情況都撥打。

應急管理局分別就風暴前、中、後的應急管理工作做出說明，林偉浩（Victor Lim）表示，在風暴來前，華裔民眾需要了解的是，生命受到威脅要及時撥打911電話，此為免費且有語言翻譯服務。財產受到損失和威脅的情況要撥打311電話，也可以使用311手機平台，上傳險情照片也可定位。住家曾被水淹過的，應做好準備工作，買好物資，準備三天的食物和水。

林偉浩提醒民眾，在風暴中萬一遇到停電，千萬不要使用蠟燭照明，避免在風暴天氣引起火災，要盡量使用手電筒和電芯照明。風暴後，應及時檢查房屋是否有漏水或是遭到破壞，如被破壞應及時與房東或是保險 公司聯繫。

林偉浩表示，因大多數的房屋保險是保護房屋建築，對租客的財產和人身未有保護，建議房屋租客們購買租客保險。

在上周二風暴天氣中，舊金山911應急電話數量激增，是平時四倍多，應急調度系統幾乎崩潰。市長辦公室發文呼籲非緊急情況要撥打311，為911應對危及生命的緊急情況留出位置。