氣象局示警 金山灣區今有霜凍、風暴來襲

上周舊金山風暴天氣，被吹倒的樹木破壞了公交站。（記者李怡／攝影）

國家氣象局26日發布舊金山灣區 大部分地區的霜凍和風暴 預警表示，周一（27日）上午9時之前，灣區和中半島大部分地區有霜凍，預計凌晨4時到9時最低氣溫為華氏32到36度。氣象局提醒民眾做好動植物和地下管道的防凍措施。27日下午會有新一輪的風暴天氣席捲灣區。

氣象局預計，氣溫較低的地區是東灣丘陵、南灣聖克拉拉山谷等多個山谷丘陵地區。27日早上整個灣區地區的氣溫降至華氏40度以下，特別是沿著海灣海岸線和海岸附近。因內陸氣溫下降到華氏30度以下，會導致霜凍。家中停電和無家者將面臨巨大寒流挑戰。

上周的暴風雨導致樹木倒塌阻塞道路，舊金山超過8000戶無電可用。 太平洋瓦電（PG&E）尚未回應現在舊金山還有少數戶居民受到停電影響。

受大氣河影響，27日下午將出現降雨和強風天氣。加州交通廳表示，灣區會有多條封閉道路的可能，希望市民做好出行準備。截止到本周末，整個灣區仍有六條以上的高速公路因風暴關閉。目前工作人員正在對道路進行緊急維修與清除倒下的樹木物品工作。

舊金山公用事業委員會 (SFPUC) 回應稱，在風暴之前、期間和之後，公共事業委員會的工作人，部署了高度專業化的設備，包括多達六輛執勤卡車、六輛社區服務卡車和六個突擊保衛小組，以響應全市範圍的服務請求，包括監控和清理排水系統，搶修報備電力系統。自本周以來已經響應了全市83次服務請求。

據加州交通廳稱，自去年12月3日開始的歷史性風暴天氣，對全州道路和交通基礎設施造成了特別嚴重的破壞和影響，最近封閉的車道，對公共交通通勤者造成嚴重延誤。自去年12月以來，風暴已對加州的高速公路造成超過6.38億元的損失。

舊金山應急管理部門表示，將在27日啟動市應急行動，以協調市內基礎設施和公工事務響應、公共信息、公共安全響應、衛生和提供公共服務支持。即時監測風暴影響，並部署協調資源。市民如遇緊急險情可撥打911報警電話，如危險非緊急請撥打311求助電話。