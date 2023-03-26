阿拉米達第二區縣議員出缺 台灣移民黃潔宜進入決選

阿拉米達縣議員出缺，黃潔宜進入最終遴選階段。（記者李榮／攝影）

阿拉米達縣議會第二區縣議員威爾（Richard Valle）月前離世，縣議會計畫於4月9日前指派新的縣議員填補威爾的席位。佛利蒙現任市議員黃潔宜（Teresa Keng）也參與申請，並已經確認被選入決選名單，現任議員將於3月28日的會議中對進入決選的候選人面試 ，從中選擇一人遞補威爾剩下來的任期。

阿拉米達縣議會的第二選區包括海沃、紐華克、聯合市，以及佛利蒙北部，還有一些Sunol地帶的縣轄區塊。原本代表第二選區的威爾是在今年2月8日時因前列腺癌去世。這已是一年半來阿拉米達縣議會第二次因縣議員死亡而開缺。前華人縣議員陳煥英日前（Wilma Chan）2021年11月，在阿拉米達帶著狗過馬路時不幸遭車撞身亡。

縣議會已經選出包括黃潔宜在內的入圍者，預計於3月28日的會議上接受面試，再由現任縣議員投票選擇威爾代表的第二選區的繼任者，選上者會在4月初宣示就職。依照規則，如果縣議會無法選出指派的代表，加州州長紐森（Gavin Newsom）將代為選擇。

黃潔宜是來自台灣的第一代移民，高中時來美進入紐華克Memorial高中，畢業後進入洛杉磯加大 （UCLA）經濟系，又再到美洲中醫藥學院拿到碩士。早期她曾擔任過房地產經紀，後來又投入餐飲業，在佛利蒙市經營餐廳「迦南廚坊（Milk & Honey Café）」，主打珍珠奶茶、小火鍋、牛肉麵等台灣小吃。2018年時首次參選佛利蒙第一區市議員，當時佛利蒙市議員的選區正剛剛重畫，黃潔宜抓住機會投入選戰，順利當選。

「許多社區的變化與進步，都是從社區會議或咖啡聚會開始的。」黃潔宜指出，民眾的社區參與非常重要，透過發聲才能更好的改變自己生活的環境，而這也是她投入政治服務的初衷。

她舉例，先前於佛利蒙Paseo Padre Parkway或周圍的一些街道上，常出現在路上表演汽車非法飆車與特技的活動，導致街道封街數小時，甚至還造成致命的事故，許多民眾被卡在路上無法回家，另一方面也很多人因此沒法外出，生活受到影響。甚至還有一次，有民眾拿出手機準備紀錄這些飆車活動時，竟遭參與者掏槍威脅嚇阻。而她在與社區民眾、佛利蒙警察 局長及相關人士舉辦多次會議後，不斷在社區宣導非法飆車的危險，並且終於在去年9月於市議會中通過新的法規「Street Racing and Sideshow Ordinance」，嚴格禁止參加、也不能宣傳此類活動，降低這些人的群聚機會，也遏制他們囂張的氣焰。

黃潔宜說，自己將於周二下午二時參與縣議會的面試，當日共有三名候選人參與，也希望社區民眾登記發言、表達支持。同時也可以寫電郵給她打氣，議會電郵：[email protected]），展現社區對她的肯定。面試會議歡迎公眾參加，地址：1221 Oak St, 5th floor, Oakland。